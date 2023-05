Príncipe Harry volta a Londres e faz voo comercial para evitar críticas

Príncipe Harry voou para Londres em um vôo comercial antes de seu pai Rei Carlos IIIcoroação na Abadia de Westminster. Embora o duque de Sussex, de 38 anos, esteja presente, sua esposa Meghan Markle41, não irá se juntar a ele porque ela está na Califórnia com seus dois filhos, Príncipe Archie e Princesa Lilibet.

O primeiro completará quatro anos no mesmo dia da coroação. No entanto, Harry retornará a LA apenas duas horas após o evento de seu pai para participar da festa de aniversário de seu filho. Uma fonte disse à Page Six: “Harry fará todos os esforços para voltar a tempo para o aniversário de Archie”.

Príncipe Harry comparecerá à coroação do rei Charles em 6 de maio

É notável que o pai de dois filhos voará comercialmente desta vez, em vez de pegar um jato particular, já que foi criticado por usar um depois de falar no evento Global Citizen Live em 2021, que defendeu a ação contra as mudanças climáticas.

O meio de transporte de Harry levantou as sobrancelhas, com os críticos chamando ele e sua esposa de “hipócritas” por dar palestras sobre a pegada de carbono enquanto tomavam um jato particular.

Harry está cercado de polêmica

Em março, foi relatado que Charles havia pedido Harry e Megan para desocupar sua residência em Frogmore Cottage, que ele pretendia presentear seu irmão, Príncipe André. O processo de despejo começou apenas um dia depois que o livro de memórias de Harry, “Spare”, foi lançado, no qual ele revelou segredos sobre a família real.

Um especialista real afirmou então que Harry e Meghan haviam “provocado” a expulsão com suas ações. No entanto, em abril, Harry ficou em Frogmore Cottage durante outra viagem à Inglaterra.

O Duque e Duquesa de Sussex deixaram seus deveres reais em 2020 e desde então moram na Califórnia. Embora Meghan não tenha viajado com Harry para a coroação, o casal não deu sinais de deixar os holofotes. Eles assinaram recentemente acordos com Netflix e Spotify e lançaram sua organização sem fins lucrativos, Archewell Foundation.