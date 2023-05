Príncipe William, Kate Middleton e filhos chegam ao ensaio da coroação

A família real está se preparando para Rei Carlos dar Rainha Consorte Camila‘s coroação … então, o próximo na fila do trono está na frente e no centro com sua ninhada praticando sua parte na cerimônia.

Príncipe William dar Kate Middleton estiveram na Abadia de Westminster na manhã de quarta-feira – com Príncipe Jorge, Príncipe Louisdar Princesa Charlotte a reboque para uma das muitas provas antes da cerimônia de sábado.

William e George, de 9 anos, têm grandes papéis a desempenhar na coroação deste fim de semana … com William jurando lealdade assim que Charles for coroado pelo arcebispo de Canterbury, e George assumindo o papel de um dos 4 pajens do rei.

Não pode deixar a criança bagunçar, então esses ensaios são cruciais!

O homem e a mulher do momento, o rei Charles e sua rainha, também estiveram presentes na quarta-feira – além deles, a irmã de Charles Ana estava no prédio também … tudo parte do ensaio não tão ultra-secreto.

Conforme informamos, Príncipe Harry — apesar de todo o sangue ruim — estará presente o grande dia de seu pai. Ele não estava na família, e não está claro o quão envolvido ele estará na própria coroação.

Meghan Markle também recebeu um convite, mas não irá para o exterior com o marido.