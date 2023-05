Priscilla Presley resolve disputa sobre a confiança de Lisa Marie e recebe milhões de bens

Priscila Presley não está mais brigando com a neta Riley Keough … eles acabaram de resolver sua disputa sobre Adicionar Maria A confiança de Priscilla, e nos dizem que Priscilla está indo embora com bolsos mais gordos.

As equipes jurídicas de Priscila e Riley estiveram no tribunal na terça-feira, onde chegaram a um acordo sobre quem controla a confiança de Lisa, que supostamente inclui a mansão Graceland e uma participação na lucrativa Elvis Presley Enterprises.

TMZ divulgou a história … um batalha de confiança estourou no despertar do A morte de Lisa Marie em janeiro, com sua mãe Priscilla desafiando uma emenda à confiança de Lisa Marie, que eliminou Priscilla e o ex-gerente de negócios de Lisa, Barry Siegelcomo curadores e deixou Riley como o único curador.