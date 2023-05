Priscilla Presley vai à formatura de suas netas, mas a ausência de Riley Keough gera rumores de uma nova rixa

Adepois de resolver sua filha lisa mariecaso de herança, Elvis Presleya ex-esposa de Priscilla, volta sua atenção para os assuntos familiares. Priscilla foi flagrada na formatura de suas netas gêmeas, mas sua neta mais velha, Riley Keoughestava visivelmente ausente.

A ex-mulher do Rei do Rock and Roll foi flagrada longe das meninas e do pai delas, Michael Lockwood, após a cerimônia. As gêmeas de 14 anos pareciam felizes enquanto conversavam com o pai, que recentemente recebeu a custódia total delas após a mãe Lisa Maria Presleya morte de.

Keough, no entanto, não compareceu à formatura de suas irmãs mais novas. A cerimônia aconteceu logo após Priscila, 77, e o jovem de 33 Daisy Jones e os Seis a atriz supostamente chegou a um acordo sobre a confiança de Lisa Marie, com Priscilla recebendo “milhões” da propriedade de sua falecida filha. Os detalhes do acordo não foram divulgados no tribunal, e ambas as partes devem apresentar uma moção para selar o acordo.

Priscilla emitiu uma declaração para Página Seis site após a audiência, afirmando: “Minha família resolveu toda a confusão em relação ao nosso apelo ao tribunal e pedido de interpretação de documentos após o falecimento prematuro de minha filha Lisa Marie. Embora a mídia tenha rotulado isso como um processo, quero esclarecer que nunca houve qualquer processo movido contra minha amada neta. Estamos satisfeitos por termos resolvido isso juntos e pedimos privacidade para lamentar e passar um tempo juntos. A família Presley está mais forte do que nunca.”

A briga da família Presley supostamente acabou

Os representantes de Keough não comentaram o acordo, mas seu advogado afirmou que ela estava “muito contente”. As tensões dentro da família surgiram após a morte de Lisa Marie, já que Keough e seu irmão Benjamin foram inicialmente nomeados beneficiários da confiança de sua mãe. No entanto, após o suicídio de Benjamin em 2020, Keough se tornou o único herdeiro vivo.

Priscilla contestou o testamento de Lisa Marie, alegando que uma suposta emenda de 2016 removendo ela e o gerente de negócios Barry Seal como curadores era inválido. Um amigo de lisa marie referiu-se aos esforços de Priscilla como uma “pega de dinheiro”, enquanto a própria Priscilla afirmou que estava apenas tentando manter a família “junta”.

Segundo uma fonte, Priscilla e Riley não se falavam e o relacionamento deles havia mudado. A fonte expressou tristeza pela situação, observando que esse era o momento em que Riley mais precisaria de sua avó.