Priyanka Chopra diz que caiu em profunda depressão por causa de cirurgia plástica no nariz

Priyanka Chopra diz que caiu em uma “depressão profunda” após um procedimento mal feito no nariz e pensou que sua carreira no entretenimento estava totalmente encerrada.

Chopra fez as revelações durante uma entrevista com Howard Stern em seu programa Sirius XM, entrando em detalhes sobre o período sombrio de sua vida.

Ela seguiu as instruções do médico e fez a plástica no nariz, mas, depois, ela diz que seu rosto parecia completamente diferente, fazendo com que ela caísse em uma “depressão profunda”.