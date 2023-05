Probabilidades do Kentucky Derby 2023: Quais são as melhores posições para o Kentucky Derby?

Montem viu as posições de posto para os 20 cavalos que entrarão em 2023 Kentucky Derby todos atribuídos aleatoriamente.

Embora isso possa parecer um processo sem importância do lado de fora, continua sendo uma atribuição de grande interesse para todos os envolvidos com a corrida.

Houve apenas uma posição de post que nunca produziu um vencedor em anteriores Kentucky Derbiese esse é o portão nº 17.

Nenhum cavalo que já partiu daquele portão saiu vitorioso na corrida subsequente, o que significa que é aquela para a qual todos querem evitar ser atraídos.

O maior número de Kentucky Derby vitórias vieram do portão No.5.

Em 2023, isso foi para ‘Tapit Trace’, que agora é considerado o favorito com base em sua posição favorável no portão.

10 dos 93 cavalos que largaram nesta posição venceram a corrida seguinte ao longo da história do evento.

Embora não haja um campeão vindo do portão nº 5 desde 2017, quando ‘Always Dreaming’ levou a vitória para casa.

A história nos diz que é melhor começar de um portão no meio do campo, com o posicionamento das pistas internas dificultando a ultrapassagem.

Por outro lado, começar muito longe do lado de fora pode criar um caminho muito mais longo para o cavalo seguir, portanto, vencer em tal posição pode ser considerado mais improvável.

2022 viu uma espécie de anomalia quando o cavalo no portão nº 20 venceu. Esta foi apenas a segunda vitória em 18 largadas para a posição, e é muito improvável que veremos uma repetição do desempenho no 2023 Kentucky Derby.