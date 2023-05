Processo Seletivo da Prefeitura de Novo Santo Antônio-MT Aberta para Todos os Níveis de Escolaridade

No estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o provimento de 22 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista (1 vaga) e Tratorista (2 vagas);

Merendeira – CRAS (1 vaga) e Motorista (1 vaga). Secretaria Municipal de saúde , nas áreas de Fisioterapia (1 vaga); Fonoaudiólogo; Nutricionista; Profissional de Educação Física – Educador Físico (1 vaga); Técnico de Enfermagem (1 vaga); Técnico de Laboratório (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.206,72 e R$ 3.990,52, por carga horária de até 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do seletivo poderão se inscrever até o dia 22 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora W2 Auditores e Consultores. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 60,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimento gerais e perguntas especificas;

As avaliações objetivas serão realizadas no dia 4 de junho de 2023.

Atribuições

TÉCNICO EM LABORATÓRIO: Coletar o material biológico empregando técnicas e instrumentações adequadas para testes e exames de Laboratório de Análise Clinicas; Atender e cadastrar pacientes; Proceder ao registro, identificação, separação, distribuição, acondicionamento, conservação, transporte e descarte de amostra ou de material biológico; Preparar as amostras do material biológico para a realização de exames; Auxiliar no preparo de soluções e reagentes;

TÉCNICO DE INFORMÁTICA: Realizar manutenção de todo o sistema de informática da Prefeitura Municipal e suas secretarias, assim como a analise de softwors e instalação de programas que se fizerem necessárias ao funcionamento da máquina administrativa; desenvolver outras atividades relacionadas a informática ou sistemas de informação, determinadas pelo Secretário Geral; desempenhar outras atividades correlatadas.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Executar os serviços pertinentes a sua categoria como também cumprir as determinações superiores, inclusive responsabilizar-se pelos equipamentos e recursos para consecução de suas atividades; dispor-se para execução de plantões necessários ao atendimento em postos de saúde e demais unidades de atendimento à população do município.



Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023: clique aqui