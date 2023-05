Processo Seletivo para Nível Superior na Prefeitura de Rio Branco (AC) Está Aberta

A Prefeitura do município de Rio Branco, no estado do Acre, recebe a partir do dia 15 de maio, as inscrições para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível superior para área da educação.

O contrato de trabalho terá duração de 22 meses.

Vagas e salários Rio Branco – AC

Ao todo, a Prefeitura de Rio Branco oferece 11 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Coordenador pedagógico – 1 vaga;

Coordenador de núcleo – 10 vagas.

O salário oferecido pela Prefeitura de Rio Branco é de R$ 2.800,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Processo seletivo Rio Branco – AC

Os interessados em participar do Processo seletivo da Prefeitura de Rio Branco têm entre os dias 15 de maio de 2023 a 2 de junho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito presencialmente no endereço da Diretoria de Esporte e Lazer da FGB, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), localizada na rua Rio Grande do Sul, nº 3078, bairro Aeroporto Velho. Mais informações no site da Prefeitura.

As inscrições são gratuitas.

Atribuições de cargo Rio Branco – AC

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo oferecido no certame:



Você também pode gostar:

Coordenador pedagógico

Dialogar constantemente com o coordenador-geral do convênio;

Coordenar todas as ações de planejamento pedagógico durante a execução do convênio, a serem realizadas participativamente com apoio do grupo gestor;

Organizar e coordenar o grupo gestor;

Envolver a Entidade de Controle Social nas ações do programa; Organizar, com os demais agentes do processo, as inscrições, o planejamento geral das atividades sistemáticas e assistemáticas zelando pelo controle de frequência da equipe;

Coordenar a organização das diversas etapas do processo de formação;

Assegurar a realização da formação em serviço por meio de reuniões regulares com os coordenadores de núcleos e agentes sociais;

Participar dos módulos de formação continuada, da formação em serviço e de capacitações oferecidas pela SNELIS;

Monitorar cumprimento de tarefas e horários dos coordenadores de núcleo;

Planejar as ações de divulgação do programa em consonância com o estabelecido com o planejamento pedagógico;

Elaborar conjuntamente com demais coordenadores de núcleo e com o coordenador geral, os relatórios de execução do convênio;

Manter permanente contato com orientador pedagógico da SNELIS responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação do convênio e outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições da função e da sua área de atuação.

Coordenador de núcleo

Estar em constante contato com o Coordenador Pedagógico;

Coordenar todas as atividades sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos) do núcleo sob sua responsabilidade, planejando-as coletivamente;

Desenvolver as atividades sistemáticas (oficinas) com os beneficiados, juntamente com os agentes sociais, de acordo com as diretrizes do Programa Esporte e Lazer da Cidade, seguindo o planejamento pedagógico proposto para o projeto e primando pela qualidade das aulas;

Organizar as inscrições, o controle de presença, analisando sistematicamente o planejamento dos agentes e os dados, adotando as medidas necessárias para os ajustes, quando necessário;

Planejar a grade horária dos agentes sociais, prevendo as atividades sistemáticas (oficinas), as atividades de planejamento, estudos, reuniões, as atividades assistemáticas (eventos) e a mobilização comunitária;

Monitorar a grade horária, bem como o banco de horas dos agentes sociais;

Identificar, em conjunto com o Coordenador Geral do Programa, na comunidade, quais são os determinantes sociais de saúde que mais interferem nas condições de saúde da população beneficiada;

Promover e participar das reuniões semanais com os agentes e outras lideranças do seu grupo, para estudo, planejamento e avaliação das ações;

Encaminhar ao Coordenador Geral, Coordenador Pedagógico e ao Grupo Gestor as demandas advindas do seu núcleo.

Etapas Processo seletivo Rio Branco – AC

O Processo seletivo para a Prefeitura de Rio Branco contará com as seguintes etapas:

Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova escrita está prevista para o dia 2 de julho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.