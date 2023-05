Professores da SEEDUC RJ Anunciam Greve por Ausência de Edital de Concurso

Por falta de realização do concurso SEEDUC RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro ) e em virtude da necessidade de recomposição do quadro de pessoal, os professores entraram em greve por tempo indeterminado.

Uma nova assembleia será realizada nesta quinta-feira, 18 de maio, às 14 horas, no Largo do Machado (Zona Sul da capital), e uma passeata ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual, logo após a reunião.

Reinvicações

De antemão, entre as reivindicações dos professores estão a convocação dos aprovados nos editais de 2013 e 2014 para professor e chamamento dos aprovados excedentes do edital de 2013 para inspetor.

Os grevistas ainda solicitam a realização de novo concurso SEEDUC RJ com a principal intenção de suprir a carência de profissionais nas unidades de ensino, além de contratação de assistentes sociais e psicólogos com o intuito de diminuir os índices de violência e prevenir novos problemas nas escolas.

Sobre remunerações, o governador do estado, Cláudio Castro, afirmou que pagaria o piso nacional de R$4.420,55 para os docentes na ativa e aposentados.

Entretanto, o Sindicato Estadual dos Professores de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe) deixou claro que o projeto proposto não inclui todas as categorias.

Demais pedidos dos sindicatos

Os sindicalistas solicitam também que os valores sejam pagos de forma proporcional sem acepção de categorias. No que se refere ao piso salarial, os servidores recebem um valor muito menor do que foi prometido.

Isso porque, o professor de uma escola estadual do Rio de Janeiro tem um piso de R$1.588 como vencimento base (18 horas semanais).

Já os demais funcionários administrativos têm o valor do piso salarial menor que o salário mínimo em vigor. Atualmente, o valor é de R$ 802.

A Secretaria do Estado de Educação do Rio reitera que o aumento concedido pelo governo é o pagamento do piso nacional no vencimento base para todos os cargos e níveis do magistério que não recebem o valor correspondente ao piso nacional de R$4.420,55 para professores de carga horária referente à 40 horas semanais.

Novos estudos para concurso SEEDUC RJ



Antecipadamente, a informação é de que novos estudos estão sendo feitos em prol da realização do novo edital. Contudo, é fundamental que haja a convocação dos aprovados dos certames de 2013 e 2014.

Sobre novos editais, Cláudio Castro destacou: “Temos um déficit de professores, principalmente em disciplinas como Química, Física, Biologia e Matemática. Autorizei a preparar um concurso grande, sobretudo, para matérias em que a gente tem mais dificuldades. Será em 2023″.

Concursos em andamento no Rio de Janeiro

O concurso AgeRio (Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro) anuncia vagas para nível médio e superior. As inscrições ficaram abertas até o mês passado, agora, os inscritos poderão consultar o local de prova.

Desde já, as avaliações deverão acontecer no próximo domingo, 21 de maio. Segundo levantamentos, entre os cargos mais concorridos está o de assistente técnico administrativo, de nível médio, com 5.678 inscrições para uma vaga imediata mais 99 no cadastro de reserva.

A banca Cesgranrio também anunciou que estão sendo esperados 10 mil candidatos nas provas de domingo.

Vagas concurso AgeRio

As provas estão marcadas para 21 de maio e serão para os cargos de: Assistente Técnico Administrativo, Analista de Desenvolvimento, Advogado e Engenheiro, sendo o primeiro para nível médio e o segundo, nível superior.

Em primeiro lugar, ara nível médio, o candidato deverá possuir diploma ou certificado de conclusão de curso de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e o salário é de R$ 2.826,08.

Em segundo lugar, os cargos de nível superior são para as seguintes áreas de atuação:

Comunicação e Marketing (qualquer área de graduação); Contabilidade (graduação em Ciências Contábeis); Crédito, Risco e Finanças (qualquer área de graduação); Gestão, Administração e Planejamento (qualquer área de graduação); e Tecnologia da Informação (qualquer área de graduação).

Os salários iniciais são de R$ 8.076,38 para Analista e de R$ 10.768,50 para Advogado e Engenheiro.

A carga horária também depende do cargo: sendo de 6 horas diárias, em um total de 30 horas semanais, para os cargos de Assistente e de Analista de Desenvolvimento; e de 8 horas diárias, com um total de 40 horas semanais, para os cargos de Advogado e de Engenheiro. As provas estão marcadas para 21 de maio.