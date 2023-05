Programa criado por Ronaldo Lopes impulsiona alfabetização de jovens e adultos em Penedo

Secom PMP

Erradicar o analfabetismo em Penedo. A meta é ousada, mas é o que está acontecendo no município, graças ao plano de trabalho do governo Ronaldo Lopes/João Lucas desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Com investimentos em infraestrutura, equipamentos, transporte escolar, mobiliário, material didático/pedagógico na rede da Semed Penedo, a gestão que concedeu o maior reajuste salarial para professores promove formação continuada para docentes, incluindo uso de tecnologia digital nas salas de aula, para alunos e professores.

Além dessas ações que melhoram o processo de ensino/aprendizagem, a gestão que honra o compromisso com seu povo aplica verba acima da previsão legal na alimentação escolar, comprando itens produzidos na zona rural de Penedo.

Prefeitura de Penedo investe R$ 1,5 milhões em alimentação escolar

E mesmo com todas as condições disponíveis para a oferta de educação pública de qualidade na cidade e no meio rural do município, o Prefeito de Penedo criou o Bolsa Auxílio Permanência para incentivar o retorno de jovens e adultos aos estudos.

Elaborado para atender o público que tem a pior taxa de alfabetização do Brasil, principalmente na região Nordeste, o programa de distribuição de renda avança e já é referência para os demais municípios alagoanos.

O sucesso do Bolsa Auxílio Permanência é comprovado por números do censo escolar. O incentivo gerou um salto na Educação para Jovens e Adultos (EJA) ofertada na Semed Penedo. Em 2021, foram 270 matrículas, evoluindo para 531 em 2022, primeiro ano do programa que acrescenta cem reais por mês aos beneficiários.

“Este ano já temos 1.200 matrículas na EJA e hoje estamos entregando o cartão do Bolsa Auxílio Permanência para 800 estudantes que abandonaram os estudos e agora têm a oportunidade de recomeçar porque nós estamos fazendo o possível para erradicar o analfabetismo em Penedo”, disse Ronaldo Lopes durante o ato realizado nesta sexta, 05.

No ginásio lotado do Complexo Esportivo e Educacional da Semed, Nair Souza dos Santos foi chamado ao palco e emocionou-se ao falar da alegria de aprender a ler e escrever. Aluna da Escola Municipal Manoel Tavares, ela está próxima de concluir sua instrução na EJA, no segmento correspondente ao ensino fundamental, o antigo 1º grau ou ginásio.

Aos 65 anos, ‘dona’ Nair confessou depois da solenidade que antes não conseguia sequer escrever o próprio nome corretamente e hoje lê e escreve. Em sua infância e adolescência, ela não fez o Mobral porque trabalhava na roça pelo dia e o cansaço lhe tirava dos estudos.

Na fase adulta, trabalhando “em casa de família”, e perdeu o interesse quando tentou fazer o supletivo, abandonando por falta de maior atenção às suas dificuldades na sala de aula, acolhimento que encontrou na Semed Penedo.

Alfabetizada e feliz, ‘dona’ Nair também teve acesso à consulta com oftalmologista e, em breve, estará com óculos apropriados para sua leitura e escrita, mais uma ação da Prefeitura de Penedo para estudantes do ensino infantil à EJA, tudo isso graças ao tratamento humanizado da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, principalmente para quem mais precisa do poder público.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte