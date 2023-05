Programa de assistência à climatização: limites de renda e elegibilidade para este programa

Taqui estão muitas razões pelas quais climatização é uma ótima ideia e é mais do que apenas garantir que sua propriedade resista a ventos fortes, chuva forte e outros tipos de clima extremo.

Com o rápido aumento do custo de vida no Estados Unidos da Américana verdade, pode ser um investimento muito valioso para tratar algumas áreas específicas de sua propriedade.

Por que a climatização da sua casa é uma boa ideia?

Os serviços de climatização podem incluir vedação de ar para portas para garantir que as correntes de ar sejam interrompidas e o ar quente não escape.

O isolamento pode ser instalado em sótãos, paredes, porões e espaços de rastreamento para garantir que a energia não seja desperdiçada aquecendo uma casa que não consegue reter o calor.

A eficiência do próprio sistema de aquecimento também pode ser abordada, juntamente com outros pequenos reparos gerais na propriedade.

Além de tudo isso, o processo pode fornecer educação vital aos proprietários sobre como eles podem reduzir o desperdício de energia de suas casas daqui para frente.

Tudo isso pode ajudar a reduzir os custos do dia a dia, além de preparar o imóvel para climas especialmente adversos.

Como me qualifico para ajuda de climatização?

Em cada estado dos EUA, a renda familiar do solicitante precisa atender aos requisitos do Programa de Assistência à Intempérie estabelecidos pelo Departamento de Energia dos EUA (DOE).

A ajuda com a climatização está aberta a famílias cuja renda é de 200% ou abaixo do Nível Federal de Renda de Pobreza que foi definido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Isso significa que uma única pessoa morando sozinha não pode ganhar mais de 27.180 dólares e obter ajuda de climatização, enquanto uma família de quatro pessoas não pode ganhar mais de 55.000 dólares.

Freqüentemente, a preferência será dada a determinados grupos, como pessoas com mais de 60 anos, famílias com um membro deficiente, usuários de alta energia ou famílias ocasionais com crianças.