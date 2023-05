Programa de Renda Garantida: O que é o programa de renda garantida na Flórida?

Emesmo que não haja mais inscrições sendo feitas, o Programa de Renda Garantida precisa que as pessoas saibam que ele existe. É comumente conhecido como Just Income no estado da Flórida e consiste em apenas 115 participantes. Sua renda familiar mediana é $ 20.372 por ano e os valores que os destinatários estão recebendo são $ 1.000 no primeiro mês e depois $ 600 mensais. O programa mais recente durou de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023. Os destinatários considerados elegíveis devem estar dentro de seis meses após sua libertação da prisão federal/estatal da Flórida, libertados da prisão por um crime ou iniciando a liberdade condicional. Este projeto ocorreu em Condado de Alachua, Flórida.

Qual é o principal objetivo do Programa Renda Garantida?

De acordo com o próprio programa, ele fornece pagamentos temporários e mensais diretamente para pessoas que foram duramente impactadas pelo sistema de justiça. Dado que as leis foram arcaicas no passado, muitos americanos foram presos por motivos que atualmente não são considerados crimes, mas permaneceram na prisão por muitos anos. Ex-presidiários são os que estão executando este programa, eles sabem exatamente o que esses ex-presidiários estão passando. Essa renda garantida visa mitigar as muitas barreiras que surgem durante esse período difícil em que esses americanos tentam se reinserir na sociedade.

O piloto deste programa é projetado para essas 115 pessoas que foram selecionadas aleatoriamente de um grupo de candidatos que lhes oferecerá esse dinheiro mensal. Os residentes do condado de Alachua que atenderam aos critérios estabelecidos dentro de seis meses do prazo de inscrição são os que podem ser considerados elegíveis para se inscrever. Essas pessoas devem ter sido recentemente libertadas da prisão federal, prisão estadual, prisão do condado ou recentemente iniciadas a liberdade condicional no condado de Alachua. A experiência realizada foi bem-sucedida e o governo local da Flórida pretende dar continuidade a esse programa que continuará sendo financiado pelo governo da Flórida.