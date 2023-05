Programa Healthy Benefits Plus: O que você pode comprar com o seu cartão?

Mquaisquer cidadãos e residentes no Estados Unidos estão se perguntando exatamente o que vem de um plano Humana Medicare Advantage e do subsídio de Opções Saudáveis.

O subsídio permite que as pessoas paguem por suas despesas essenciais de vida e, como resultado, permite que elas se sintam mais próximas de seu melhor estado de saúde. Exemplos do que pode ser comprado são produtos de venda livre, serviços públicos, aluguel, ração para animais de estimação e similares.

Quanto é o subsídio de Opções Saudáveis?

O subsídio do Healthy Options varia dependendo do plano e da localização, mas varia de 35 a 275 dólares por mês e é armazenado no Cartão de Conta de Despesas Humana do membro, que substitui o Cartão de Alimentos Saudáveis.

Quem se qualifica para o subsídio?

Existem, é claro, alguns requisitos de elegibilidade para o esquema, e o subsídio de Opções Saudáveis ​​é oferecido aos seguintes planos Humana Medicare Advantage:

100% dos Planos de Necessidades Especiais Duplas Elegíveis;

Selecione Planos de Necessidades Especiais para Condições Crônicas;

Certos membros não SNP em planos Medicare Advantage selecionados também podem ser elegíveis

O que você pode comprar?

O Healthy Options permite que os indivíduos paguem, entre outras coisas: