Programas de benefícios on-line: EDD ainda está dando $ 300 por semana?

Taqui houve um abalo muito repentino quando se trata de bem-estar do estado no Estados Unidos da América quando a pandemia de COVID-19 começou. Alguns programas tiveram que ser abandonados, enquanto muitos foram criados ou adaptados para melhor atender às novas necessidades das pessoas.

O efeito cascata disso é que, agora, alguns benefícios que as pessoas estavam acostumadas a receber estão sendo encerrados, principalmente com o Organização Mundial de Saúde agora anunciando que COVID-19 não é mais uma emergência de saúde global.

Um programa que chegou ao fim é o COVID-19: Benefício Federal de Desemprego, que foi fornecido aos necessitados pelo Departamento de Desenvolvimento de Emprego do Estado da Califórnia.

Quando acabou?

Na verdade, o programa terminou em setembro de 2021, o que significa que não foram concedidos mais benefícios para os seguintes tipos de sinistro:

Assistência ao desemprego pandêmico (PUA)

Compensação de desemprego de emergência pandêmica (PEUC)

Compensação Adicional Pandêmica (PAC)

Compensação de desemprego misto (MEUC)

Devido à imensa confusão que foi causada pelo fim deste programa, o EDD teve que emitir uma mensagem em seu site para esclarecer algumas questões sobre aqueles com saldo remanescente em sua reclamação.

A mensagem dizia: ‘O governo federal não permite que pagamentos de benefícios sejam feitos por semanas de desemprego após o término desses programas, mesmo que você tenha um saldo restante em sua reivindicação. Quaisquer pagamentos pendentes por semanas de desemprego antes da expiração dos benefícios serão processados ​​retroativamente se você for considerado elegível e não tiver recebido pagamentos condicionais. Você será notificado sobre o que esperar com base no seu tipo de reivindicação.’

Os benefícios não eram mais pagos por semanas de desemprego após 11 de setembro.