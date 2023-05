Projeto do TRE Alagoas em Penedo promove palestras e emite documentos na terça-feira, 30

Assessoria TRE Alagoas com Secom PMP

Penedo recebe na próxima terça-feira, 30, a primeira etapa do TRE em Movimento – Cidadania e Democracia, projeto com serviços aos cidadãos e palestras sobre a participação das mulheres, jovens e negros na política.

As atividades terão início às 9h30, no Theatro Sete de Setembro, onde também haverá emissão de título de eleitor, carteira de trabalho, CPF e RG, com primeira e segunda via da carteira de identidade, sem precisar fazer agendamento.

Realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Penedo, o evento ainda contará com apresentação cultural do Grupo Cazuadinha e palestra da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) para estudantes da rede pública.

Para o diretor da EJE do TRE de Alagoas, desembargador Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, o Projeto TRE em Movimento tem muito a contribuir para a formação de eleitores mais conscientes e participativos.

“Muito mais do que ter o título de eleitor em mãos, esses estudantes sairão das palestras mais conscientes do seu papel na política, atuando como formador de opinião e combatendo a desinformação no período eleitoral. E é isso que buscamos: construir um eleitorado mais participativo e engajado com a Justiça Eleitoral de Alagoas”, pontuou.