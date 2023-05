Proposta romântica de Patrick Mahomes: uma olhada no anel de $ 800.000 que ele presenteou Brittany Matthews

Kansas City Chiefs‘ zagueiro estrela, Patrick Mahomesnão apenas conquistou o campo de futebol, mas também encontrou sua parceira para toda a vida em sua namorada do colégio, Bretanha Matthews.

A dupla, que já se conheceur desde a infância e jogou diferentes esportes para a equipe, deu o nó em março de 2022 depois que Mahomes fez a pergunta com um anel de noivado requintado que valia quase o salário de um jogador da NFL.

O Anel de diamante com lapidação de esmeralda de 10 quilatesestimado entre US$ 350.000 a US$ 800.000foi dado a Bretanha pelo garoto-propaganda dos Chiefs para comemorar sua jornada de namoro e garantir que ela permaneça com ele para sempre.

Mahomes pediu a namorada em casamento em no mesmo dia ele recebeu seu anel de campeão no Arrowhead Stadium, tornando o momento ainda mais especial.

Patrick Mahomes e Brittany Matthews: namorados do ensino médio que resistiram ao teste do tempo

O casal começou a namorar em 2012 e foram para faculdades diferentes, mas permaneceram na mesma cidade, o que os ajudou a manter vivo o relacionamento. Brittany relembra a proposta como o dia mais especial da vida delae o casal anunciou apenas um mês depois que estava esperando um bebê.

No ano seguinte, Sterling Skye nasceu, e recentemente deram as boas-vindas ao segundo filho, um menino Bronze.

Enquanto o sucesso de Mahomes em campo continua nas manchetes, sua esposa continua sendo um pilar de apoio. O quarterback, que assinou um enorme Extensão de contrato de US$ 503 milhões com os Chiefs em 2020, garantindo sua presença pelos próximos 10 anos, optou por garantir seu parceiro de vida primeiro.

O casal é inseparável desde o colégio, e seus romance continua a inspirar milhões em todo o mundo.