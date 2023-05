PSG sanciona Messi com suspensão de duas semanas após sua viagem à Arábia Saudita

Paris Saint-Germain tomou a decisão de suspender Lionel Messi por duas semanas depois que o argentino fez uma viagem não autorizada à Arábia Saudita.

PSG vem tendo um final de temporada discreto, já tendo sido eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da França. Na Ligue 1, eles são os líderes, mas têm Marselha respirando em seus pescoços, apenas cinco pontos atrás.

Seus problemas em campo agora se juntaram a alguns problemas fora de campo por causa de uma situação envolvendo Messi.

O argentino, em meio a um debate sobre seu futuro em Paris, foi punido com duas semanas de suspensão por viajar para a Arábia Saudita, conforme noticiado na França pela RMC.

Aurélien MorissardPA

Suspensão de Messi no PSG

RMC relata que o clube francês considera MessiA viagem de ‘s ter sido um “erro grave”, tendo ocorrido durante a temporada.

O jogador que marcou a surpreendente derrota do time em casa para o Lorient no domingo e seu próximo confronto é no próximo domingo para troyes.

Propriedade do Catar PSG não estavam dispostos a ser misericordiosos depois que um de seus craques estava trabalhando como embaixador de seus rivais do golfo.

Também houve rumores de que Messi poderia estar exercendo seu comércio na Arábia Saudita em breve.

Nessa suspensão interna, Messi vai perder os próximos jogos da Ligue 1 contra troyes e Ajácio.

Se a punição for de apenas duas semanas, ele pode voltar contra Auxerre em 21 de maio.