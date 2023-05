Punhos perdidos: Myla Hill, filha da estrela do Hall da Fama da NBA, Grant Hill, permanece invicta com um estrangulamento perverso

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Poucas coisas fazem você se sentir mais velho do que quando vê um atleta competindo com um nome familiar e percebe que é filho de alguém que você cresceu assistindo. Isso está acontecendo cada vez mais nos esportes de combate, com os filhos das lendas do UFC Anderson Silva (kickboxer e boxeador Kalyl) e Frank Mir (lutador da Universidade de Iowa e lutador invicto Bella) começando a fazer suas próprias manchetes, sem falar em destaques anteriores como AJ McKee do Bellator, Baby Slice e Ryan Couture.

Que o céu nos ajude quando chegar o dia em que virmos um bebezinho Diaz batendo nos tolos e jogando-lhes o dedo na gaiola algum dia.

Esta semana, começamos a olhar para alguns lutadores com excelentes pedigrees atléticos, os quais podem causar danos nas categorias profissionais em breve.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Myla Hill x Jakeya Keglar

A amadora Myla Hill é uma trainee de jiu-jitsu Gracie lutando na academia The 6 Levels nos arredores de Orlando, Flórida, que teve um bom começo em sua carreira de lutadora até agora, com duas vitórias por finalização desde sua estreia em 2021. Ah, ela também passa a ser filha do sete vezes NBA All-Star e membro do Hall da Fama do basquete, Grant Hill (e Tamia, grite para Tamia!)

Abençoada com essa genética, havia uma grande chance de Myla perseguir algum tipo de empreendimento esportivo e, por enquanto, ela dedicou muito de seu tempo à mistura de artes marciais e você pode ver o porquê: ela é muito boa nisso.

No evento All In Combat 2 de Brendan Allen em Mandeville, Louisiana, Hill melhorou para 3-0 com um estrangulamento no primeiro round de Jakeya Keglar. Defendendo quedas desde o início, Hill mirou no pescoço o tempo todo e, eventualmente, Keglar cedeu uma abertura para encerrar a luta. Depois, Hill foi recompensada com sua faixa marrom.

Você pode assistir a luta completa aqui:

Não está claro em que classe de peso Hill, de 21 anos, planeja competir daqui para frente (ela lutou em 115, 135 e no fim de semana passado em um catchweight de 120 libras), mas você pode ter certeza de que haverá mais olhos nela. do que nunca, ela deveria decidir se tornar profissional em breve.

Raja Jackson x Hastings McMillan

Agora, para uma linhagem que é tão familiar para os fãs de MMA, aqui está Raja Jackson – sim, o filho de Quinton “Rampage” Jackson – marcando uma finalização no primeiro round no United Fight League 2 para empurrar seu recorde amador para 4-0.

Jackson, de 23 anos, claramente tem algumas das habilidades e talento de seu pai carismático, o que o ajudará bem quando ele se mudar para o mundo profissional. Basta verificar seu Instagram, onde ele se refere a si mesmo como “Clonado na Alemanha a partir das cepas de DNA Alpha-Wolf de Rampage”. Soa como uma estrela do MMA para mim!

Se isso não bastasse, Jackson treina na Team Bodyshop na Califórnia ao lado do já mencionado AJ McKee.

Kester Abad x Dylan Stockard

Jonathan Winland x Khaleel Pearson

Daniel Gualajara vs. david babakhanyan



A seguir, temos mais destaques amadores de Up Next Fighting 8 em Commerce, Califórnia.

Kester Abad pode não ter um pai famoso, mas ele também será muito famoso em breve se continuar fazendo nocautes como este.

O tempo oficial da paralisação foi de oito segundos, o que na verdade parece muito longo porque parece que ele teve pelo menos cinco segundos de tempo de espera naquele chute selvagem na cabeça. Esse é um daqueles chutes do tipo “você não conseguiria cronometrar melhor um chute como esse se tivesse ensaiado 1.000 vezes”. Impacto devastador.

De alguma forma, esse não foi o nocaute mais louco deste show, já que Jonathan Winland fez sua estreia amadora com um nocaute repugnante no segundo round sobre Khaleel Pearson.

Belo timing no contra-ataque de Winland, que nem parece que precisou colocar muito por trás daquele soco. Apenas o posicionou perfeitamente e observou seu oponente fechar. Esse é o seu principal candidato a Humpty Dumpty Fall of the Year, pessoal.

E se você precisa de mais um lembrete de que lutar em qualquer nível não é brincadeira, aqui está Daniel Gualajara colocando David Babakhanyan para dormir com um dos mais pesados ​​ground and pound que você já viu.

Tiriel-Luka Abramovic vs. Marco Pavic

Falando de alguns dos mais pesados ​​ground and pound que você já viu…

Este é Tiriel-Luka Abramovic colocando o HURT em Marko Pavic em um evento do Fight Night Championship em Zagreb, Croácia. Eu não sei o que está acontecendo nessas lutas amadoras, mas deve haver uma maneira de impedir que esses caras sejam martelados porque não conseguem se defender de suas costas.

Richard Muzaan contra Richard Muzan Matthias Mantendo

Bem, então, eu acho que é uma maneira.

No African Knockout Championship 1 em Lagos, Nigéria, Richard Muzaan marcou uma das finalizações mais estranhas do ano com este nocaute atrasado.

Eu tive que assistir várias vezes para descobrir o que aconteceu, mas como você pode ver, Muzaan pegou Okuma com um golpe de calcanhar que o sacudiu. A princípio, parece que Okuma conseguiu garantir o controle lateral e trabalhou a partir daí, mas fica claro para Muzaan e para o árbitro que Okuma está passando mal e a luta foi interrompida.

Okuma estava comendo alguns golpes fortes mesmo antes dessa sequência, então acho que isso foi um acúmulo de dano tanto quanto o resultado de um golpe estranho.

Kadyr Kurstanbek vs. Vladimir Nevolin

Nossa menção honrosa Humpty Dumpty Fall of the Week vai para Kadyr Kurstanbek e Vladimir Nevolin do Open Fighting Championship 30 em Samara, Rússia.

Nada extravagante aqui, apenas uma bomba de um tiro de Kurstanbek que transformou Nevolin em um Grand Theft Auto falha física.

Yemi Oduwole contra Eddy George

No CES MMA 73 no UFC Fight Pass, Yemi Oduwole acabou com a miséria de Eddy George com esta finalização de gravata peruana no terceiro round.

Você pode ver que George estava pronto para passar de bêbado a desmaiado no final. Essa é uma grande vitória para Oduwole, que dá a George sua primeira derrota e se recupera de uma derrota decepcionante na luta pelo título dos leves do Titan FC em novembro passado.

Adrian Luna Martinetti vs. Tagore Kallew

Faça 10 direto para Adrian Luna Martinetti depois que ele precisou de apenas 47 segundos para garantir este belo triângulo de braço em Tagore Kallew no Fusion FC 61 em Guayaquil, Equador, ontem.

Como seu irmão Andres, que venceu o evento principal de quinta-feira, espera que Adrian tenha uma chance na Contender Series em breve. Andres lutou por um contrato com o UFC em julho passado, perdendo na decisão dividida para Alessandro Costa.

Gerald Meuse x Anthony Vasta

Ian Godin x Jacob Sonia



Você sabe que não sairíamos desta edição do Missed Fists sem dar uma olhada em Gerald Meuse, que mais uma vez cortou um tapete antes de marcar a segunda finalização twister de sua jovem carreira.

Meuse exibiu alguns movimentos de dança habilidosos no Cage Titans em janeiro passado, e ele continuou a torcer e fazer seus oponentes gritarem em sua estreia no New England Fights. Desta vez, seus parceiros de dança se juntaram ao cosplay, com a Viúva Negra e o Homem-Aranha acompanhando o Capitão América Meuse.

Sei que alguns fãs acham isso brega, mas adoro dançar em esportes de combate. As duas melhores entradas de todos os tempos são o colapso da equipe de dança de Israel Adesanya no UFC 243 e a paralisação do drag Akihiro Gono. Isso não está em discussão.

Por fim, vamos para o meio-médio amador Ian Godin, que nos lembra que não acabou até que a gorda cante ou, neste caso, quando você acerta um chute na cabeça que tem exatamente o mesmo som de um home run de Vladdy Guerrero.

Enquete Qual foi o momento mais memorável do Missed Fists esta semana? 0% Estrangulamento de Myla Hill (0 votos)

0% Chute na cabeça voador de Kester Abad (0 votos)

0% Jonathan Winland Meu Humpty Dumpty (0 votos)

0% Richard Muzaan wtf upkick (0 votos)

0% Outro (deixe um comentário abaixo) (0 votos)

0 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que acha que pode ter passado despercebido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.