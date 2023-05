‘Punt God’ Matt Araiza ganha segunda chance na NFL, via New York Jets

–Matt Araizao antigo Universidade Estadual de San Diego apostador que enfrentou acusações de envolvimento em um estupro coletivo, pode ter uma segunda chance na NFL. O Jatos de Nova York agendou um treino com o apostador free-agente, conforme confirmado por Brian Costello, do The Post. Esse desenvolvimento ocorre depois que Araiza foi recentemente inocentado das acusações pelos promotores de San Diego.

Araiza, que foi selecionado na sexta rodada do Draft da NFL de 2022 pelo Buffalo Bills, mostrou suas habilidades com punts explosivos durante a pré-temporada, ganhando atenção e reconhecimento. No entanto, conforme a temporada regular se aproximava, ele se envolveu em um processo civil alegando sua participação em um estupro coletivo em uma festa em San Diego.

As alegações tiveram consequências graves para Araiza, já que os Bills o libertaram assim que as denúncias vieram à tona. Enquanto o processo civil continua em andamento, os promotores de San Diego exoneraram Araiza no início deste mês. Evidências em vídeo e depoimentos de testemunhas apoiaram sua alegação de que ele havia deixado a festa uma hora antes do suposto incidente.

O próximo treino com os Jets marca a primeira oportunidade de Araiza na NFL desde sua saída da Buffalo Bills. O apostador, conhecido como “Punt God”, terá a chance de mostrar suas habilidades e se defender.

Jets já têm um apostador veterano em sua lista

Vale destacar que os Jets contrataram recentemente o apostador veterano Thomas Morstead a um contrato de um ano, garantindo a ele $ 1,1 milhão. No entanto, Araiza continua esperançoso e grato pelo apoio que tem recebido ao longo do processo judicial. Em uma declaração ao Pro Football Talk, ele expressou sua gratidão pelo trabalho minucioso do escritório do promotor distrital de San Diego e pelas testemunhas que se apresentaram para dizer a verdade. Araiza acredita firmemente que as provas e os relatos das testemunhas confirmarão sua inocência.

Enquanto Araiza se prepara para o treino da NFL, ele espera provar suas habilidades em campo e demonstrar que a verdade está do seu lado desde o início.