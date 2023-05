Quais artistas se apresentarão na coroação de Carlos III e qual é a ordem de partida

Tseu fim de semana marca a coroação de Rei Carlos IIIum evento que o mundo inteiro estará assistindo.

Para comemorar o evento, uma extravagância musical de classe mundial será encenada no Castelo de Windsor um dia após a coroação formal na Abadia de Westminster em 7 de maio.

Este show contará com estrelas de classe mundial, como Katy Perry, Lionel Richie e Take That.

Também contará com nomes como Andrea Bocelli, Freya Ridingsbaixo-barítono galês Bryn Terfel e compositor de alma Alexis French.

Um coro de cantores amadores de toda a Grã-Bretanha chamado The Coronation Choir também foi criado para representar sua diversidade.

A BBC será quem vai transmitir estes espectáculos em que haverá muitas misturas de estilos, sendo um retrato da sociedade e cultura do Reino Unido e da Commonwealth.

O evento contará com a presença de 20.000 pessoas que foram escolhidas por meio de sorteio com outras convidadas como Tom CruiseJoan CollinsGatwa e até mesmo Ursinho Pooh.

Quais artistas se apresentarão na cerimônia de coroação de Charles III

Lionel Richie estava muito entusiasmado por poder apresentar-se neste concerto de coroação, definindo-o como um evento único que será visto por milhões de pessoas através da televisão e da rádio.

Com esta coroação será escrito mais um capítulo na história da Grã-Bretanha e celebrará a ascensão de Carlos III como rei após o falecimento de sua mãe Elizabeth segunda setembro passado.

Será um dia muito importante para os seus cidadãos que verão como a coroa que a sua rainha usou durante tantos anos passa para as mãos de outro monarca.

Embora alguns artistas tenham recusado a chance de se apresentar neste show, o line-up que resta é de primeira classe: Katy Perry, Andrea Bocelli, Lionel Richie, Paloma Faith, Tiwa Savage, Bryn Terfel, Alexis Ffrench e Take That quem vai se apresentar sem Robbie Williams e Jason Orange.