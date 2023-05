Quais são os carros mais feios da história? Aqui está uma lista dos designs mais horríveis

OAo longo da história da fabricação de automóveis, houve muitos designs bonitos, mas também vários feios.

Depois de examinar minuciosamente o mercado de carros clássicos, incluindo modelos raros devido à sua escassez, encontramos os seguintes carros que se destacam como os mais feios por uma margem significativa.

Siata 500 Record (1938)

A empresa italiana Siata desenvolveu este carro na tentativa de quebrar o recorde de velocidade na categoria 500 cc em 1938.

Eles utilizaram o chassi do modesto Fiat Topolino e ainda usaram o mesmo bloco de motor de 480 cc, mas com um supercharger. A carroceria de alumínio foi trabalhada pelo construtor de carrocerias de Turim, Botto.

Infelizmente, a adição de faróis acabou prejudicando seu design. E, apesar dos esforços do piloto Alfredo Bosi, o recorde de velocidade pretendido nunca foi alcançado.

Clássicos de Marreyt

Panhard Dyna X87 (1952)

A Panhard, uma marca inovadora, projetou esta Dyna X87 com um corpo de alumínio pequeno, desagradável e leve.

Estava equipada com um motor de 610 cc que era potente para o seu tamanho e fiável.

O carro foi direcionado principalmente para o mercado automobilístico norte-americano e, surpreendentemente, alcançou um sucesso considerável, com 4.707 unidades produzidas entre 1951 e 1956.

Clássicos de Marreyut.

Allard K2 (1951)

Fundada em Londres em 1945, a Allard pretendia produzir um carro esportivo conversível com carroceria de alumínio que pudesse acomodar um potente motor V8.

O resultado foi o Allard K2, com uma produção estimada de 119 unidades, das quais apenas 25 teriam sobrevivido.

Embora esses carros fossem rápidos, leves e altamente manobráveis, sua estética questionável desempenhou um papel significativo na eventual falência da marca britânica.

Galeria Aldering.

Dinâmico Panhard (1938)

Mais uma vez, o nome Panhard vem à tona. O Dynamique, apesar de ser um carro de luxo com elegantes acabamentos internos em couro e madeira, sofria esteticamente devido aos faróis embutidos em uma grade densa.

No entanto, o Dynamique ainda tem seguidores entre os colecionadores de carros clássicos, como demonstrado por sua vitória no Loo de Apeldoorn Concours d’Elegance, destacando a natureza subjetiva do estilo.

Cool Classic Club

Citroën Lomax Lambda (1954)

O inegável charme que o Citroën 2CV adquiriu ao longo dos anos faz com que seja lamentável assistir a um antigo exemplar transformado em um polêmico biposto de estética questionável.

Este carro ainda mantém o motor bicilíndrico de 602 cc emparelhado com uma caixa de câmbio de quatro marchas, e sua carroceria leve de fibra de vidro não pesa mais de 580 kg.

No entanto, nem a pintura creme, nem os escapamentos cromados, nem o bagageiro situado atrás dos dois bancos compensam sua visão frontal pouco atraente.

E&R Clássicos.

Veritas SP90 Spohn (1949)

Isso se assemelha a algo saído de uma série de desenhos animados e é o front-end que diminui sua elegância.

A colocação infeliz da grade do radiador acima dos faróis dá a ela uma aparência desajeitada e mal posicionada de boca.

Claro, deve-se notar que este carro está passando por restauração, e seu cromado e pintura recuperarão o brilho original.

Curiosamente, ele foi equipado com um motor de 6 cilindros e 2.0 litros assinado pela BMW, com 100 cavalos de potência.

Gassmann GmbH.

Gráfico 636 Grand Sport (1938)

Outro modelo derivado do Fiat Topolino que foi criado pela empresa italiana Siata.

Esta versão particular apresentava um corpo de alumínio desenhado por Zagato, embora sua forma na frente permaneça pouco atraente.

O Siata Grand Sport ostentava um motor de 636 cc com um único carburador Weber e era capaz de atingir velocidades superiores a 110 km/h.

Conseguiu algumas vitórias, como na corrida Freccia Rosa. No entanto, segundo quem já teve a oportunidade de o conduzir, nem a sua aceleração nem a sua manobrabilidade foram descritas como deslumbrantes ou excitantes, ao contrário do que a própria publicidade da Siata afirma.