Qual é a altura de Victor Wembanyama? Vídeo com Kylian Mbappé choca NBA

Victor Wembanyama realizou um Draft da NBA festa da loteria em Paris na terça-feira e se tornou viral devido a um vídeo dele ao lado Paris Saint-Germain Super estrela Kylian Mbappé.

O incentivo de São Antônio venceu a escolha geral nº 1 e está programado para selecionar Wemby, que seguirá o caminho traçado por duas lendas da franquia, como David Robinson e Tim Duncanambas seleções número um feitas pela organização.

Mbapp é uma ‘pessoa pequena’ ao lado do futuro # 1 pick Victor WembanyamaTW/@NBA

Wembanyama, 19, está oficialmente listado em 7 pés-2, mas ele afirmou anteriormente que sua altura real é de 7 pés-4.

Alguns meios de comunicação até listaram o francês com 2,10 metros e afirmam que ele não parou de crescer.

Ele é considerado um dos maiores talentos de sua geração e o prospecto de draft mais badalado desde Lebron James.

Como Wembanyama experimentou a loteria do Draft da NBA

Mbappé, de 24 anos, compareceu ao evento especial do compatriota. Eles já haviam se encontrado no passado e o PSG A estrela foi vista na quadra dos jogos de basquete de Wemby, incluindo uma noite antes do draft.

O vídeo de seu encontro mais recente foi compartilhado por NBA França no Twitter e já conta com mais de um milhão de visualizações.

Wembanyama acompanhou a loteria em um evento com sua família e amigos até depois das 2 horas da manhã.

“Meu coração está batendo forte. É um momento muito especial que vou lembrar para o resto da minha vida”, disse Wembanyama.