Qual o Custo para Abrir uma Franquia Lupo?

Quando você pensa em sucesso, qualidade e produtos de primeira linha, está pensando na Lupo. É natural que tanta gente se interessasse em abrir um local depois de mais de um século de negócios e sólida reputação no mercado. Por isso que hoje, indicaremos quanto custa abrir uma franquia Lupo.

São mais de 800 lojas espalhadas por todo o país, cada uma com um design moderno e atraente. Para se tornar um franqueado, você deve primeiro avaliar se os custos iniciais, os lucros potenciais e outros requisitos de formar uma parceria valem a pena para você.

Quanto custa abrir uma franquia Lupo?

A primeira coisa que você precisa saber é que o valor de uma franquia Lupo varia conforme o modelo de negócio que você escolher. Assim, as preferências pessoais do franqueado também podem ser relevantes para determinar o custo da franquia Lupo.

Na fase de planejamento com representantes da marca, você determinará o número exato de funcionários necessários para iniciar seu negócio.

Para auxiliar a se preparar para esse momento, mostraremos quais modelos de franquia existem e quanto dinheiro você precisará para lançar cada uma abaixo.

Premium

Tem o design mais abrangente, permitindo visualizar quase todos os produtos da marca em um só lugar. A loja é elegante e funcional, ocupando nada menos que 45 m2 de espaço. Este tipo de investimento abrange desde o estoque inicial ao projeto de arquitetura, iluminação, mobiliário e acessórios da loja, passando pelo caixa.

Neste formato, o investimento inicial é de R$ 500 mil, incluindo estoque inicial, projeto de arquitetura, iluminação, mobília, fachada e enxoval da loja.

Fit

O investimento inicial de R$ 400 mil e área mínima de 60 m2. Além do anteprojeto, estão incluídos neste preço a planta arquitetônica, o mobiliário, a iluminação, a escrivaninha, a fachada e o enxoval.

Quiosque

É a opção mais eficiente em termos de espaço para áreas de alto tráfego, como shopping centers, aeroportos, estacionamentos de supermercados e outros espaços públicos.

Você pode construí-lo com 7 ou 9 m2, onde o investimento inicial é de R$ 130 mil, e vem com todas as características dos outros modelos, sem nenhum custo extra.

Sport



É um formato de loja, voltada para os entusiastas do esporte. Em comparação com as outras, ela é tipicamente mais divertida e colorida. A metragem quadrada mínima exigida é de 60 m2 e o investimento inicial é de R$ 500 mil. Este preço inclui todos os benefícios já listados.

Esta franquia permite ganhar dinheiro?

Acredito que o tamanho da Lupo no mercado é o fator primordial para responder a essa pergunta. Os produtos de marca são sinônimo de excelência. Isso já é uma base sólida para o negócio dar frutos e mostrar promessa financeira, embora uma análise mais aprofundada seja obviamente necessária.

De acordo com minhas pesquisas, o retorno típico do investimento ocorre em 24 meses. Ainda, se assumirmos que as franquias normalmente têm uma margem de lucro de 12% a 20%, o valor líquido que um franqueado da marca pode esperar ganhar está em torno de R$ 12 mil a R$ 20mil, o que acho bastante interessante.

A questão então é: Você está preparado para dar o melhor de si para sua loja a fim de obter um bom lucro?

Como se tornar um franqueado Lupo?

O primeiro passo é acumular algum capital de investimento. Muitos empresários apostam em colocar dinheiro em tal negócio porque acreditam que não precisam estar fisicamente presentes, mas não é assim que as coisas funcionam.

A franqueadora busca por franqueados que sejam naturalmente parceiros prósperos, que tenham espírito empreendedor, proatividade, boas habilidades interpessoais e desejo de sucesso na vida.

Mas, o mais importante, você precisa mostrar que leva a sério a oportunidade de franquia da empresa. Para tanto, acesse o site principal da marca na seção Seja um Franqueado e preencha o formulário.

Após enviar o formulário, o próximo passo é aguardar o retorno dos representantes da marca, para informar sobre os detalhes do negócio e apontá-lo na direção certa. Saiba que é seguro dizer que iniciar uma franquia Lupo vale o investimento. É uma marca bem conhecida no topo de seu campo, oferece excelente potencial de ganhos e apoia você em todos os seus negócios.

A verdade, no entanto, é que você precisa estar realmente comprometido em fazer isso acontecer. Considere também como esse mercado funciona em sua área.

Sabemos que não é tão simples colocar dinheiro em algo que você não conhece. Por isso, faça pesquisas de mercado, descubra como as coisas funcionam, conheça seu público-alvo e concorrentes e continue procurando novas maneiras de administrar seus negócios com mais eficiência e conquistar novos clientes.