Quando Será Lançado o Novo Edital do Concurso MTur?

O prazo para envio de solicitações dos certames para 2023 está chegando ao fim, quando sai o concurso MTur ( Ministério do Turismo)? Pois bem, o pedido foi confirmado.

O órgão destacou que desde maio de 2022, o pedido foi feito. Espera-se que sejam liberadas 113 vagas. Contudo, ainda não se sabe se outras solicitações serão realizadas neste último momento.

Das 113 vagas, 92 serão para nível intermediário (médio e médio/técnico) e 21 para nível superior. Os cargos ainda não foram esclarecidos.

Vale destacar que o Ministério do Turismo destacou que atualmente há 35 cargos vagos no âmbito do quadro de pessoal do órgão, que podem ser preenchidos somente com a realização de concurso público.

Quando sai o concurso MTur?

Ainda não se sabe quando o certame vai sair do papel, já que demais passos precisam ser seguidos para tal decisão. Inicialmente, o edital precisa ser autorizado, em seguida, a demanda será avaliada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pasta que atualmente é responsável pelas autorizações de concurso.

Desde 2018, o órgão busca o aval para realizar novos certames. Uma solicitação chegou a ser feita, porém, ainda não foi informada a demanda pedida.

Quando foi o último concurso MTur?

O último certame aconteceu em 2013, eis o motivo que há grande expectativa para liberação do novo edital. O edital contou com 52 vagas para: analista técnico-administrativo (37 vagas), engenheiro (10), contador (3) e estatístico (2), todas de nível superior. A organizadora foi a Escola de Administração Fazendária (Esaf).

As remunerações variavam a depender do cargo, sendo para:

analista técnico-administrativo e contador eram de R$4.247,82, enquanto para engenheiro e estatístico ganhavam R$5.212,38. Com o auxílio-alimentação de R$373, os valores passavam para R$4.620,82 e R$5.585,38, respectivamente. A jornada será de 40 horas semanais.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas que contaram com 65 questões sobre conhecimentos básicos e 50 questões sobre conhecimentos específicos.

Demais concursos federais

Os concursos federais estão na mira do novo governo. Os novos editais já estão sendo autorizados e a Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, confirmou sobre os certames.



Durante aula magna no campus de Araraquara da Unifesp, disse: “Vai ter concurso para o IBGE, concurso para o Ipea, concurso para auditores, concurso para a Receita. Não sei quem fica na primeira leva ou na segunda leva, mas já tem uma lista ali“.

A ministra também deixou claro que os trâmites estão avançados, mais uma esperança de que em breve os novos editais já estarão na praça. Serão excelentes oportunidades de ingressar em carreiras públicas estáveis e com bons salários.

Outra boa notícia que também casa com autorização dos concursos, é o reajuste salarial. A aprovação dos valores indicou uma correção de 9%, que começam ser pagos em junho, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.

Novos editais previstos

Os concursos federais estão sendo muito aguardados pelos concurseiros. As novas informações foram confirmadas na última quarta-feira, 12 de abril.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse estar trabalhando em prol da autorização de novos certames.

“Estamos trabalhando no Ministério da Gestão (MGI) esta semana para ter mais novidades para vocês”.

Na atual gestão presidencial, o MGI é o responsável por analisar e autorizar os pedidos de concursos de órgãos federais. Vale lembrar que o pacote de concursos autorizados estava previsto para ser liberado no dia 10 de abril.

Certame incluso nos concursos federais

O concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) teve mais esclarecimentos anunciados por meio da portaria publicada na segunda-feira, 10 de abril, através do Diário Oficial.

Ao todo serão 814 vagas para nível superior. Segundo o documento, as oportunidades serão distribuídas para os seguintes cargos:

Analista em Ciência e Tecnologia: 296 vagas;

Pesquisador: 253 vagas; e

Tecnologista: 265 vagas.