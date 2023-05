Quando Será Lançado o Próximo Edital do Concurso TCE PR?

O concurso TCE PR ( Tribunal de Contas do Estado do Paraná) segue sendo um dos mais esperados, com isso, muitos concurseiros desejam saber quando o novo edital vai estar na praça.

O órgão destacou que realiza estudos de viabilidade para a realização de um novo concurso, já que deve-se levar em conta as futuras aposentadorias de servidores, que deixarão seus cargos vagos.

Contudo, apesar do interesse do tribunal, ainda não há prazos ou qualquer cronograma estabelecido para finalização dos estudos ou liberação do edital.

Quando aconteceu o último concurso TCE PR?

O último concurso TCE PR aconteceu em 2016 e teve a banca Cebraspe como empresa organizadora. A seleção ofertou um total de 12 vagas para o cargo de Analista de Controle, nas seguintes áreas:

Administração

Arquitetura

Atuarial

Comunicação Social

Contábil

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Tecnologia da Informação

Jurídica

O certame contou com etapa objetiva e discursiva. Já os salários do cargo de Auditor de Controle Externo, o salário atual tem início em R$ 11.128,07 e pode chegar a R$ 22.964,84 ao final da carreira.

Além da remuneração, os servidores aprovados no concurso TCE PR ainda têm direitos aos seguintes benefícios:

Auxílio alimentação: R$ 1.090,54;

Auxílio creche: R$ 908,84;

Auxílio saúde: de R$ 406,08 a R$ 1.488,03, a depender da idade.

Outros concursos TCE

O concurso TCE SE ( Tribunal de Contas do Estado de Sergipe) anuncia mais uma fase rumo ao edital. Isso porque, o certame já escolheu a banca organizadora.

O Instituto AOCP será a empresa escolhida. O extrato de justificativa da dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial na sexta-feira, 14 de abril.

As vagas do concurso TCE SE serão para a carreira de subprocurador do Ministério Público de Contas (MPC), vinculado ao Tribunal de Contas, contudo, ainda não se sabe sobre o quantitativo de oportunidades.

O próximo passo será a assinatura do documento. Espera-se que sejam ofertadas 300 vagas para o cargo de subprocurador. Vale lembrar que a carreira de subprocurador é destinada a quem tem nível superior em Direito. Conforme consta no Portal da Transparência, o vencimento atual da carreira é de R$26.523,20.



Justificativa de escolha da banca do concurso TCE SE

Foi publicado no Diário Oficial a justificativa pela escolha da banca:

Considerando que o INSTITUTO AOCP é uma associação civil, de caráter assistencial educacional e sem fins lucrativos, cuja missão é contribuir para o desenvolvimento da sociedade, fomentando e executando projetos voltados à assistência social, à educação e às seleções públicas. Dispõe à população em geral atividades complementares àquelas desenvolvidas pelo Estado e tem prestado serviços técnicos com notória especialização e inquestionável reputação ético-profissional, em todo território nacional.”

Quando aconteceu o último concurso TCE SE?

O último edital do concurso TCE SE foi divulgado em 2015 e na época foram ofertadas 28 vagas:

médico – 4 vagas

cirurgião dentista – 6 vagas

enfermeiro – 3 vagas

analista – suporte técnico em infraestruturação de redes – 2 vagas

analista – segurança da informação – 1 vaga

analista de desenvolvimento – 12 vagas

A FGV foi a banca organizadora da seleção.

Demais concursos TCE

O concurso TCE BA ( Tribunal de Contas do Estado da Bahia) avançou mais uma fase rumo ao edital para composição do quadro de servidores.

O certame, agora, já tem comissão organizadora. O grupo vai ficar responsável por cuidar dos preparativos do edital, assim como, escolher a banca que vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.