Quando Serão Retomados os Pagamentos?

O Governo Federal já concluiu oficialmente os pagamentos de abril do programa Bolsa Família. De acordo com as informações oficiais, mais de 21 milhões de pessoas receberam o saldo em suas contas. Agora, estes brasileiros querem saber quando os repasses serão oficialmente retomados.

A excelente notícia que acaba de sair hoje no Notícias Concursos é que o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome já tem uma resposta para o questionamento. Segundo a pasta, os repasses do Bolsa Família serão retomados a partir do dia 18 de maio. Assim como aconteceu até aqui, o calendário de liberações vai respeitar os grupos de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Veja abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de maio (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de maio (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de maio (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de maio (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de maio (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de maio (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de maio (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de maio (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de maio (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de maio (quarta-feira);

Ao contrário do que aconteceu em abril, os pagamentos de maio do Bolsa Família não serão interrompidos por nenhum feriado. As liberações acontecerão basicamente nos 10 últimos dias úteis do mês. Cada usuário terá um prazo de 120 dias, ou seja, quatro meses para movimentar o dinheiro do benefício social. Caso contrário, o Governo poderá recuperar a quantia.

O Ministério também já confirmou que em maio alguns grupos poderão receber o saldo de forma antecipada em suas contas. De acordo com as regras gerais do programa, todos os grupos que recebem o benefício nas segundas, terão o depósito já no sábado imediatamente anterior. Veja:

Os usuários com o NIS final 3 recebem oficialmente na segunda (22), mas o dinheiro estará na conta desde o sábado (20);

Os usuários com o NIS final 8 recebem oficialmente na segunda (29), mas o dinheiro estará na conta desde o sábado (27);

Os valores de maio

Não há nenhuma previsão de mudança em relação aos valores que serão pagos no Bolsa Família em maio. Assim como aconteceu em abril, todos os usuários deverão seguir recebendo um patamar de, no mínimo, R$ 600. Nada deve mudar neste sentido.

No caso das famílias mais numerosas, o valor tende a ser maior, já que cada integrante poderá somar um patamar de R$ 142. Quanto mais integrantes são registrados dentro do Cadúnico em uma mesma família, maior será o valor pago pelo Governo Federal.

Em maio, seguirão sendo feitas também as liberações do adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. Tal depósito é feito juntamente com o saldo base de R$ 600 para todos aqueles que têm direito. Estima-se que mais de 8 milhões de crianças recebam este adicional.

Como me inscrever para o Bolsa Família de maio?

Não existe nenhum tipo de inscrição direta para o Bolsa Família neste mês de maio. Para ter uma chance de receber o benefício, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante ter uma renda per capita de até R$ 218.

Mesmo quem já faz parte do Cadúnico e cumpre as regras de limite de renda não está garantido oficialmente nos pagamentos do Bolsa Família. É necessário aguardar até que o Ministério do Desenvolvimento Social selecione o seu nome oficialmente.

A pasta afirma que envia uma carta de seleção para o endereço de todas as famílias que são selecionadas para o programa social. De qualquer forma, o indivíduo também pode verificar se o seu nome está entre os selecionados através do app do Bolsa Família e também do Caixa Tem.



