Quanto custou o vestido Billbroad de Shakira?

Shakira teve uma noite excelente no evento Billboard Latin Women in Music 2023 e isso só aumentou a impressão de que ela está prosperando na vida depois de se separar de Gerard Piqué.

Para a ocasião, a cantora colombiana escolheu um vestido curto preto sem mangas desenhado pelo costureiro georgiano David Komauma velha conhecida da cantora, já que em outras ocasiões já o usou para seus looks em videoclipes e shows, segundo a People.

Shakira não desfilou no tapete vermelho nem posou para as câmeras ao chegar ao evento, mas todos os olhares estavam voltados para ela quando subiu ao palco para receber o prêmio entregue pelo compatriota maluma.

Detalhes e custo do vestido que Shakira usou no Billboard Awards

O vestido preto curto, com decote tomara que caia e tiras de couro no decote e na barra da saia, tem um estilo rocker, muito de acordo com a personalidade de Shakira.

Segundo a People, o preço estimado da peça é de 960 dólares e faz parte da coleção Resort 2023 da estilista.

Shakira completou o visual com um par de plataformas Versace Salon Tempest, no valor aproximado de 1.735 dólares.

As críticas mistas

Embora os fãs da colombiana tenham aplaudido a escolha do traje para a gala, Shakira também recebeu muitas críticas por sua falta de elegância ao comparecer ao evento.

“Meu Deus, quando é que essa mulher vai se vestir bem? de tão linda que ela é e tão mal vestida e sempre mal arrumada”, foi uma das críticas.