Quantos Juros R$ 39 Milhões Rendem na Poupança?

A Caixa Econômica Federal realiza o concurso 50 da +Milionária às 20h do próximo sábado (6). A loteria pode transformar um ou vários apostadores em novos milionários do país, mas as chances de acertar todos os números e trevos sorteados são irrisórias.

Na verdade, ganhar em qualquer modalidade lotérica é algo muito difícil. Por isso que o prêmio principal de várias modalidades, como a Mega-Sena, demoram tanto para sair. No entanto, no caso da +Milionária, a situação é ainda mais complicada.

Em resumo, a +Milionária foi anunciada ao público como a primeira loteria “a oferecer prêmio mínimo de dois dígitos de milhões”. No seu primeiro concurso, no final de maio de 2022, a modalidade estava com um prêmio estimado em R$ 10 milhões, mas o valor não saiu, e isso se repetiu nos demais concursos.

Isso mesmo, a nova loteria da Caixa ainda não teve o seu primeiro ganhador. Em outras palavras, o concurso 50 poderá consagrar o primeiro ganhador da +Milionária. Apesar da dificuldade em acertar , os apostadores continuam fazendo sua fezinha na loteria.

Muitos jogadores ficam mais dispostos a apostarem, pois, caso acertem os números e trevos sorteados, irão receber uma grande premiação, cujo valor é um sonho para milhões de pessoas.

Vale destacar que uma aposta simples na +Milionária dá apenas uma chance de acerto em mais de 238 milhões. A título de comparação, uma aposta simples da Mega-Sena dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões.

Isso quer dizer que é quase cinco vezes mais fácil acertar na Mega-Sena do que na +Milionária. De todo modo, muitos brasileiros estão dispostos a fazer uma fezinha na +Milionária.

Os interessados em apostar na loteria têm mais dois dias para fazerem suas apostas e cruzarem os dedos, já que o concurso 50 da modalidade acontece no próximo sábado (6).

Veja quanto rendem R$ 39 milhões na poupança

Caso um único jogador acerte as seis dezenas e os dois trevos do concurso da +Milionária no sábado e fature o prêmio estimado de R$ 39 milhões, poderá receber um rendimento significativo na poupança.

De acordo com dados do Banco Central (BC), a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 13,75% ao ano.

A propósito, quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,5% mensal + TR. E é sobre isso que os cálculos foram feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio na poupança.

Assim, caso o vencedor opte por deixar o dinheiro render na caderneta, o rendimento no primeiro mês seria de pouco mais de R$ 227 mil.

Aliás, o apostador poderia ver o dinheiro render ainda mais no decorrer dos meses, pois, quanto maior o valor na conta, maior o rendimento no mês seguinte, pois é sobre o novo montante que há correção dos valores.



Em outras palavras, o apostador que acertar todas as dezenas sorteadas, e ainda mais se conseguir ser o único ganhador do prêmio principal, terá grandes chances de não precisar mais trabalhar na vida.

Aposta simples custa R$ 6,00

Uma aposta simples da +Milionária custa R$ 6. Entretanto, o jogador poderá fazer aposta combinada ou múltipla, casos em que o preço do jogo simples será multiplicado pelo seu preço unitário. Assim, quanto mais números escolhidos, mais cara fica a aposta.

Neste sentido, o jogador deve escolher seis números e dois trevos. Há 50 opções de dezenas para escolha, de 1 a 50, e seis trevos disponíveis, de 1 a 6. Para apostar na loteria, a pessoa só precisará ir a alguma casa lotérica da Caixa.

Entretanto, caso o jogador prefira apostar sem sair de casa, basta baixar e acessar o aplicativo de loterias da Caixa, fazendo quantos jogos desejar.

Quem optar por jogar pela internet deve ter mais de 18 anos de idade, conforme determina a Caixa. O apostador deve fazer um cadastro no próprio aplicativo do banco, preenchendo o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

A propósito, o valor mínimo da aposta online é de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá finalizar seu jogo caso o valor não alcance essa marca. Por isso, os apostadores deverão fazer vários jogos simples da +Milionária ou algumas apostas combinadas ou múltiplas para chegar ao valor mínimo determinado pela Caixa.

Por fim, o apostador que preferir diversificar seus jogos poderá fazer apostas em outras modalidades, como Mega-Sena e Lotofácil, por exemplo. Dessa forma, a pessoa conseguirá alcançar o valor mínimo e fazer suas apostas sem sair de casa.