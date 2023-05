Quase 35% dos Candidatos Não Compareceram à Prova do Concurso MP PB, com Gabaritos Divulgados

Os candidatos que prestaram a prova objetiva nesse último domingo, 21, para o concurso do Ministério Público do Estado da Paraíba (MP – PB) já podem consultar os gabaritos preliminares.

Os resultados estão disponíveis para consulta no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Clique aqui para conferir.

Os candidatos que desejarem interpor recurso contra o resultado preliminar podem fazer o requerimento entre os dias 23 e 24 de maio, diretamente pelo site da banca.

O resultado final definitivo (pós recurso) está previsto para ser divulgado no dia 20 de junho.

Os candidatos foram avaliados por meio de 60 questões de múltipla escolha divididas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

As provas para os cargos de nível médio foram aplicadas no turno da manhã, enquanto o cargo de nível superior teve as provas realizadas no turno da tarde.

Mais de 11 mil candidatos não fizeram a prova

A Fundação Carlos Chagas registrou um grande número de abstenções no concurso MP PB. Isso porque 11.845 candidatos não compareceram para fazer a prova, o que equivale a cerca de 34% do total de inscritos.

Ao todo, 34.174 candidatos se inscreveram para o concurso MP PB. A concorrência é grande, visto que são ofertadas apenas 21 vagas para cargos de nível médio e superior.

O cargo com maio procura foi o de Técnico Ministerial, com 30.703 candidaturas, o que equivale a 1.535 candidatos disputando uma única vaga.

Já o cargo de Analista Ministerial – Desenvolvedor (nível superior), que oferta apenas uma vaga imediata, registrou 473 inscritos.

Os cargos que oferecem apenas cadastro reserva (Analista Ministerial nas especialidades de psicologia, assistência social e administrador de banco de dados) receberam, juntos, 2.998 candidaturas.

Concurso MP PB oferta 21 vagas com salários até R$ 8,1 mil

O concurso para o Ministério Público da Paraíba oferece, ao todo, 21 vagas para contratação imediata, além de formar cadastro reserva.



Vale destacar que o número de vagas ofertadas pelo concurso foi alterado, passando de 11 vagas oferecidas inicialmente para um total de 21 vagas.

No entanto, a alteração no quantitativo de vagas diz respeito apenas ao cargo de Técnico Ministerial sem especialização.

Confira a distribuição de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Técnico Ministerial – 20 vagas.

Nível superior completo

Administrador de Banco de Dados – CR;

Analista Ministerial – Analista de Sistemas: Desenvolvedor – 1 vaga;

Analista Ministerial – Assistência Social – CR;

Analista Ministerial – Psicologia – CR.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior.

Os salários oferecidos pelo Ministério Público da Paraíba variam entre R$ 7.037,18 a R$ 8.165,44 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salário de R$ 7.037,18. O salário para os cargos de nível superior é de R$ 8.165,44. Ambos os cargos preveem uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Atribuições de cargo MP – PB

Administrador de Banco de Dados

Genericamente, a prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade;

Especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Analista Ministerial – Analista de Sistemas: Desenvolvedor

Genericamente, a prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade;

Especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Analista Ministerial – Assistência Social

Genericamente, a prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade;

Especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Analista Ministerial – Psicologia

Genericamente, a prática de atos que subsidiem os órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração e assinatura de relatórios, estudos, pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, a prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos da Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes a tal atividade;

Especificamente, a prática de atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Técnico Ministerial

Genericamente, a prática de atos de suporte aos órgãos da Instituição na tomada de decisões, incluindo a elaboração de minutas de relatório, estudos e pareceres e outros atos inerentes a tal atividade, prática de atos de cartório e de secretaria nos órgãos de Instituição, abrangendo o registro, distribuição e tramitação de processos e procedimentos, digitação de audiências e outros atos realizados nos respectivos órgãos, redação de ofícios, notificações e demais documentos inerentes e tal atividade;

Especificamente, atos inerentes à especialidade exigida para o ingresso no cargo.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.