Quatro Indicadores de que Está na Hora de Substituir o Seu Colchão

Os sinais de que é hora de trocar de colchão devem ser avaliados com atenção para que a troca seja feita no período correto e, assim, a sua saúde seja protegida. Afinal de contas, a qualidade do colchão pode impactar a coluna e o sono em si, resultando em efeitos no bem-estar e na saúde física e mental.

Por isso, convidamos você para acompanhar este conteúdo e saber mais sobre esse assunto. Vamos lá!

4 sinais de que é hora de trocar de colchão

Fazer uma espécie de avaliação periódica do seu colchão é extremamente importante para que a troca ocorra no momento certo. Isso porque quando ficamos muito tempo com o mesmo colchão, ele pode acabar se desgastando, o que faz com que a sua estrutura não mantenha um suporte adequado para o nosso corpo. Além disso, o acúmulo de pó, ácaros e sujidades no colchão também podem ser um problema para a saúde, especialmente para pessoas que sofrem com alergias respiratórias.

Veja só, portanto, alguns dos sinais de que é hora de trocar de colchão:

1. Desconforto na hora de deitar

Obviamente, esse costuma ser o sinal mais aparente quando pensamos na necessidade de trocar de colchão. Se você percebe que não fica completamente relaxado na sua cama, e ainda sofre com dores nas costas, ombros ou pescoço, pode ser que o seu colchão não esteja mais sustentando o seu corpo da forma como deveria.

Sendo assim, comece a avaliar se as dores que você sente têm relação com algo da sua rotina ou se, realmente, o seu sono não está sendo reparador devido à má qualidade do colchão.

2. Afundamento ou deformação visível

O afundamento na estrutura do colchão, bem como outro tipo de deformação visível em sua superfície, também são alguns dos sinais de que está na hora de trocá-lo. Lembre-se de que o colchão precisa ter uma superfície reta e bem alinhada, a fim de manter um suporte adequado para a sua coluna e seu corpo de modo geral.

Portanto, se porventura você perceber alterações na superfície do colchão, comece a cogitar a possibilidade de trocá-lo.

3. Alergias e irritações na pele

Colchões muito velhos podem começar a acumular uma série de ácaros, poeira e outros tipos de sujidades que, às vezes, é difícil de remover, mesmo com uma limpeza pesada.

Sendo assim, um dos sinais de que é hora de trocar de colchão pode ser justamente o aparecimento de alergias e irritações na pele, como coceira, vermelhidão, entre outras.

Se você tem observado esse tipo de reação alérgica, e não tem ideia do motivo pelo qual ela tem aparecido, considere avaliar se o seu colchão não tem sido o responsável por isso.

4. Você dorme melhor em outros locais

Por fim, um dos sinais de que é hora de trocar de colchão é o fato de você perceber que dorme melhor na casa de amigos ou em hotéis, por exemplo. Afinal, se o colchão, nesses locais, é de melhor qualidade, consequentemente há mais chances de você ter um sono reparador.

Pense nesses fatores e reflita sobre o assunto. E não se esqueça: a qualidade do seu colchão impacta na sua saúde de forma significativa.