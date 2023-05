Que bizarro: Olhando para as lutas pelo título de Aljamain Sterling e sua luta por respeito antes do UFC 288

Poucos diriam que Aljamain Sterling é um dos melhores do ramo. Ele é o lutador número 1 em uma divisão de prestígio, não perde há mais de cinco anos e, se vencer o retorno de Henry Cejudo na luta principal do UFC 288, no sábado, estabelecerá o recorde de defesas mais bem-sucedidas consecutivas do Título peso-galo do UFC (3).

“Funk Master” está em uma corrida excelente. Então porque ninguém gosta dele?

OK, isso é injusto. Sterling tem seu quinhão de apoiadores, e eles certamente estarão presentes no Prudential Center em Newark, NJ, no sábado. Mas o nova-iorquino de 33 anos ainda não alcançou o nível de fama e adulação condizente com um lutador de sua estatura.

Ele é o campeão que o UFC quer, ou é apenas aquele que ficou desde que se tornou o primeiro lutador a ganhar um cinturão do UFC por desqualificação, dois anos atrás? Aquele resultado chocante foi a primeira de três lutas de cinturão que moldaram sua carreira da forma mais bizarra, colocando seu nome simultaneamente entre os grandes e entre os campeões mais desrespeitados da história do MMA.

Vamos dar uma olhada na corrida de Sterling no topo e se essa luta com Cejudo irá corrigir o curso – ou de alguma forma fazer com que sua reputação continue em espiral.

Aquele que começou tudo.

É difícil de acreditar agora, mas antes da primeira luta de Sterling com Petr Yan, havia realmente uma onda de apoio para o até então esquecido “Funkmaster” conseguir sua chance pelo cinturão. Como mencionado acima, ele nunca cultivou seguidores como Diaz, mas alguns se perguntaram por que ele nunca apareceu em um card principal pay-per-view até o UFC 250, onde uma rápida finalização de Cory Sandhagen deu a ele seu UFC 259 oportunidade de título.

Yan era um ligeiro favorito sobre Sterling. Mas, à medida que a luta avançava, o russo saiu na frente com uma trocação soberba e liderava em dois dos três placares antes do fatídico quarto round. E então: caos.

Um Sterling em trabalho de parto estava sendo derrubado por Yan no Round 4, e depois de ter uma tentativa de queda recheada, o desafiante foi derrubado de joelhos. O árbitro Mark Smith indicou claramente que Sterling estava no chão e, com muitas opções ofensivas disponíveis, Yan optou por acertar uma joelhada no rosto de Sterling. Fosse por causa do cansaço ou de sua caixa cerebral sendo sacudida pelo golpe flagrantemente ilegal, Sterling foi incapaz de continuar. Yan foi desclassificado. Sterling era o novo campeão peso-galo do UFC.

Sem surpresa, os fãs ficaram menos entusiasmados com a forma como Sterling entrou nos livros de história, e para cada pessoa que criticou Yan pela falta, parecia que havia 10 fazendo fila para criticá-lo por não lutar contra isso. Ele foi até acusado de abrir caminho para um título, levando a inúmeros tweets “e o Oscar vai para…”.

A ótica da situação era péssima e Sterling não fez nenhum favor a si mesmo, já que seus comentários pós-luta estavam em todo lugar. Ele não foi de salto alto, mas também não foi exatamente gracioso.

Odeie ou ame, foi assim que o reinado de Sterling começou. Mas pelo menos ele se provaria em uma revanche imediata, certo?

O novo campeão já entrou nessa luta com mais um golpe contra ele; a luta teve que ser remarcada do UFC 267 para o UFC 273 para que ele pudesse lidar com problemas persistentes no pescoço. Isso significava que, em vez de Sterling e Yan acertarem as contas sete meses após o primeiro encontro, levaria mais de um ano até que eles se enfrentassem novamente. Na ausência de Sterling, Yan venceu por decisão unânime Cory Sandhagen no UFC 267 para conquistar um título interino. O sentimento persistiu de que “No Mercy” era o verdadeiro rei do peso-galo.

Desta vez, Yan era o grande favorito, pairando em torno de 4 a 1 na maioria dos sites de apostas. Sterling desafiou essas probabilidades, tendo um desempenho consideravelmente melhor a caminho de uma vitória por decisão dividida. Foi uma disputa extremamente acirrada com Sterling dominando trechos da luta com seu grappling (embora quanto dano efetivo ele causou durante essas sequências esteja em debate) e Yan ganhando uma grande parte das trocas de golpes. Assim como os juízes, os colegas de Sterling e Yan também ficaram divididos sobre quem merecia ser chamado de campeão.

Em minha análise da luta, pesei as tentativas de finalização de Sterling e uma breve explosão de ground and pound pesadamente, concluindo que eu teria marcado, na pior das hipóteses, um empate para Sterling, um veredicto que o levaria a manter o título de qualquer maneira.

Ainda assim, independentemente do que os juízes, mídia, lutadores ou eu tivéssemos a dizer sobre isso, Sterling não conseguiu colocar uma marca em sua rivalidade com Yan. O que significa que os fãs ainda tinham dúvidas sobre suas bonafides no campeonato.

A boa notícia para a próxima luta de Sterling era que ele tinha a oportunidade de adicionar uma lenda ao seu currículo. A má notícia é que acabou sendo TJ Dillashaw maneta – e não José Aldo.

Com vários contendores dignos prontos para desafiar Sterling – incluindo o lendário Aldo, que vinha de três vitórias consecutivas sobre adversários classificados – o UFC, em sua infinita sabedoria, decidiu ir para Dillashaw. Isso fazia muito sentido, já que Dillashaw perdeu dois anos de competição depois de admitir o uso de uma substância proibida, vinha de uma polêmica vitória por decisão dividida sobre Cory Sandhagen e passou mais 14 meses na prateleira devido a uma lesão no joelho. .

(Desculpe, eu disse “fez muito sentido?” Quis dizer que não fazia o menor sentido.)

O que parecia uma má ideia no papel acabou sendo ainda pior na prática. Dillashaw foi completamente comprometido por uma lesão no ombro que misteriosamente passou pelos exames médicos, e ele dominou completamente antes de ser salvo no segundo assalto quando Sterling o esmurrou com golpes de chão. Depois disso, grande parte da conversa girou em torno da lesão de Dillashaw e Dillashaw admitiu em sua entrevista pós-luta que seu ombro estava uma bagunça desde abril.

Tanto para o momento brilhante de Sterling.

A boa notícia para o próximo confronto de Sterling é que ele tem a oportunidade de adicionar uma lenda ao seu currículo. A má notícia é… espera, estou ficando deja vu.

Mais uma vez, o UFC permitiu que um ex-campeão pulasse uma linha de desafiantes famintos e merecedores, e mais uma vez parece que Sterling está à beira de uma vitória que pode mudar muito a forma como ele é visto. Os críticos ainda podem criticar as circunstâncias de suas vitórias, mas Henry Cejudo, Dillashaw e Yan formam um impressionante trio de defesas, não importa como você o corte.

Por outro lado, pode não ser tão simples (aparentemente nunca é com Sterling). Se Sterling vencer outra decisão apertada, pode ser a segunda luta de Yan novamente. Se ele vence Cejudo com facilidade, é fácil imaginar que a narrativa seja que Cejudo estava muito velho aos 36 anos, muito enferrujado depois de uma pausa de três anos, muito pequeno com 135 libras. E o céu nos ajude se houver qualquer tipo de controvérsia relacionada a falta.

Por mais bom que seja ver Sterling receber suas merecidas flores no sábado, é provável que ele acabe escrevendo outro capítulo no campeonato mais estranho do UFC.