Quem é Hailee Steinfeld? Novo interesse amoroso de Josh Allen depois de Brittany Williams

Buffalo Bills quarterback Josh Allen supostamente terminou com a namorada de longa data Bretanha Williams mês passado e aparentemente já mudou para atriz Hailee Steinfeld. O casal foi flagrado em um encontro na quinta-feira em Nova York.

Allen, 27, é menos de um ano mais velha que Steinfeld, 26, que é mais conhecida por seu papel como Kate Bishop sobre Gavião Arqueiroque faz parte do Universo Cinematográfico Marvel.

Josh Allen mostra suas habilidades no beisebol ao acertar enormes home runs no treino de rebatidas de Jay

Ela também estrelou abelha, Afinação perfeita 2 e 3, e é a voz de Gwen Stacy sobre Homem-Aranha: No Aranhaverso.

O patrimônio líquido de Steinfeld é de US$ 12 milhões, quase a mesma avaliação de Allen, que está entrando em seu sexto NFL temporada.

Há rumores de que seu rompimento com Williams foi devido à infidelidade do QB. Nenhuma das partes ainda respondeu às acusações, mas a namorada de cinco anos de Allen apagou todos os vestígios dele de sua conta no Instagram.

Josh Allen namorando Hailee Steinfeld?

Steinfeld anunciou que atualmente está solteira em sua entrevista de capa para a People, publicada no início desta semana.

A atriz indicada ao Oscar disse que não tem pressa em nada, mas mencionou as qualidades que procura em um homem.

“Em última análise, quero alguém que me apoie e que eu possa apoiar, torcer e ser seu maior fã”, disse Steinfeld.

Allen parecia colocar o braço atrás de Steinfeld como se para conduzi-la, mas fora isso, não houve PDA durante o encontro. Os representantes da atriz ainda não abordaram as fotos.