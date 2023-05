Quem é Josh Freese, o novo baterista do Foo Fighters: sua carreira e as outras bandas que já tocou

eunoite passada, durante um evento de streaming em que Foo Fighters tocou diversas músicas em seu estúdio na Califórnia, a banda de rock americana oficializou sua mais recente contratação: o baterista Josh Freese. E fizeram isso com um toque de humor.

Na verdade, você pode ver os cinco músicos da banda tocando e de repente alguém entra: Chad Smithdo Red Hot Chili Peppers, que pede a eles que movam um carro porque ele não consegue sair.

Então é a vez de Tommy Lee de Mtley Crue e Danny Carey de Tool, que mostra seus cachorros aos amigos.

Finalmente, a câmera gira para Josh Freese que sempre sentou atrás da bateria e pediu para tocar alguma coisa.

Josh Freesecujo nome começou a circular em substituição a Taylor Hawkinshavia sido um dos convidados do Foo Fighters nos dois shows de homenagem ao falecido baterista, falecido em 25 de março de 2022, que aconteceram em Londres e Los Angeles em setembro.

A carreira de Josh Freese e as outras bandas em que ele esteve

Liberar, 50, é compositor e também baterista. Ele é um dos bateristas mais conhecidos do mundo e começou com a banda de punk rock The Vandal em 1989.

Além disso, o novo membro da Foo Fighters também foi o baterista do Nove polegadas de unhas de 2005 a 2008, Um círculo perfeito de 1999 a 2011, e Armas e rosas de 1998 a 2001.

Além disso, Liberar também se tornou baterista de estúdio para A prole em 2001 e tem mais de 400 gravações em seu nome.

Ele também preencheu por um tempo para Paramore baterista Zac Farro. Agora, ele terá a tarefa de preencher Taylor Hawkins.

Os Foo Fighters a turnê começará em 24 de maio nos Estados Unidos. A maioria dos shows será no país norte-americano.

Eles também têm duas datas na Europa, ambas na Alemanha, nos dias 4 e 14 de junho.