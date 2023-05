Quem é o favorito para vencer a Indy 500 2023?

TAs 500 Milhas de Indianápolis de 2023 estão aqui e as previsões de quem fará história, já que o título de piloto mais vencedor da Indy500 está em jogo com Alex Palou, Patrick O’Ward e Helio Castroneves no topo das escolhas dos especialistas.

Helio Castroneves, o piloto de 48 anos, está logo atrás de O’Ward de acordo com as previsões, pois pode vencer a corrida e acertar o placar como o piloto com mais vitórias na história das 500 milhas de Indianápolis.

castroneves venceu o Indy500 quatro vezes, três entre 2001 e 2009, e depois voltou em 2021 ao topo da corrida e venceu contra muitos pessimistas.

A Indy 500 de 2023 começará às 12h45 de domingo no Indianapolis Motor Speedway

De acordo com Fantasy Pro e SportsLine, seu modelo de previsão de automobilismo que simula a corrida 10.000 vezes e apresenta as chances de prever o resultado de corridas que colocam Martin Truex Jr 20-1, Joey Logano 8-1, Kyle Busch’s Fontana 10 -1, a vitória de Denny Hamlin no Kansas por 6-1 e eles estão entusiasmados com o que vai prever a seguir.

O modelo de previsão desta vez está favorecendo Força de vontade em 16-1 depois de vencer o Campeonato IndyCar de 2022 pela segunda vez após sua alta octanagem 2018 ganhar.

Castroneves venceu a Indycar 500 quatro vezes

Por outro lado, as previsões de Las Vegas Pato O’Ward como favorito com 5–1 depois de ser o estreante do ano em 2020 e terminar em 6º, mas desde então intensificou seu jogo produzindo melhores resultados.

Depois O’Ward’s corrida da 6ª posição, ele treinou e liderou 26 voltas no confronto direto com Ericson que finalmente o superou e Pato O’Ward e terminou em segundo lugar.

Pode ser a corrida de O’Ward desta vez, já que ele ficou em segundo lugar, mas nunca conseguiu uma vitória significativa, mesmo depois de correr mais de 10 vezes, ele não conseguiu levantar o troféu.

Ambos O’Ward e sua equipe estão decididos a vencer a Indycar 500 após uma extensa sessão de treinamento, certificando-se de que todas as suas bases estejam cobertas e sabendo que seus concorrentes serão definitivamente de grande ajuda e podem melhorar suas chances.