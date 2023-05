Quem foi Walter Hagen, o primeiro golfista verdadeiramente profissional?

Thouve uma época em que o golfe não era tão inclusivo como hoje em dia. Jogadores de golfe com status social inferior, muitas vezes imigrantes britânicos, que jogavam por pequenas quantias de dinheiro, eram menosprezados.

Eles foram banidos do refeitório do clube, forçados a comer na cozinha e tiveram que entrar por outra porta. Walter Hagennascido em Rochester em 21 de dezembro de 1892, se rebelou contra esse sistema de castas do golfe.

Filho de um ferreiro, hagen aprendeu a jogar golfe ainda jovem. Aos cinco anos, ele teve seu primeiro taco de golfe e, aos nove, trabalhava na loja do clube de Rochester, varrendo o chão.

Ele também trabalhava como caddie, ganhando 10 centavos por hora. Em seu tempo livre, ele aprimorou suas habilidades e já estava quebrando a barreira de 80 tacadas aos 11 anos. Aos 20 anos, ele se tornou profissional, escolhendo o golfe em vez de uma carreira em potencial no beisebol.

Em seu primeiro grande torneio, o US Open de 1913, hagen terminou em quarto lugar, apenas três tacadas atrás do vencedor, apesar de se lembrar de ter sido maltratado durante o evento.

Ele prometeu a si mesmo voltar e vencer, e o fez no ano seguinte. Isso marcou o início de uma carreira notável na qual ele ganhou um total de 11 campeonatos importantes, incluindo dois US Opens, quatro British Opens e cinco PGAs.

Notavelmente, ele ganhou cinco Western Opens, que foram considerados grandes torneios na época. Apenas Jack Nicklaus e Tiger Woods ganharam mais majors do que hagencom a ressalva de que os Augusta Masters não existiam durante hagen‘ser.

hagen surgiu durante os anos 20, uma época vibrante para esportes nos Estados Unidos. Ele desafiou a percepção dos golfistas profissionais incorporando um estilo de vida “bon vivant” e exalando elegância.

O lendário jogador de golfe viu o golfe como um negócio lucrativo e realizou exposições em todo o país para tentar fortuna. Ele teve um impacto significativo na Inglaterra, onde suas ações ganharam atenção. No British Open de 1920, ele teve o acesso negado aos vestiários, mas retaliou alugando um luxuoso Pierce-Arrow, equivalente a um Rolls Royce, e estacionando-o em frente ao clube para usar como vestiário.

hagenA influência de também levou a mudanças nos Estados Unidos. Os profissionais finalmente tiveram acesso aos clubes no US Open um mês depois, graças à iniciativa de Hagen.

“Nunca quis ser milionário, só queria viver como um deles”, disse ele uma vez.

Em outubro de 1969, o câncer de laringe terminou tragicamente a vida do primeiro jogador de golfe proeminente a chamar a atenção da mídia. Embora ele possa ter ido embora, seu impacto continua vivo, permitindo que os jogadores de golfe de hoje desfrutem dos privilégios de jantar em salões de baile elegantes, em vez de salas de caddie confinadas.