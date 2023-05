Quem poderia substituir Jimmy Garoppolo se ele fosse dispensado dos Raiders?

ADepois que foi revelado que o quarterback Jimmy Garoppolo não passou no exame físico e a possibilidade de Las Vegas Raiders Decidindo se separar dele, a discussão em torno da lista de candidatos para substituí-lo tem circulado entre os entusiastas do futebol. Agora lembre-se, tudo isso é especulação no momento e nada disso é oficial… por enquanto.

Na vanguarda da lista de favoritos está ninguém menos que o lendário Tom Brady. Essa possibilidade intrigante ganhou atenção, especialmente considerando o recente acordo de Brady para comprar uma participação nos Raiders. No entanto, se Brady considerar a ideia de vestir o prata e o preto, ele pode precisar adiar seu empreendimento de propriedade, já que as regras da liga podem complicar sua dupla função.

O próximo da fila é Brian Hoyer, um membro atual da lista de Las Vegas. A familiaridade de Hoyer com a equipe pode posicioná-lo como um substituto viável caso a saída de Garoppolo se torne realidade. Enquanto isso, o ex-MVP da liga Matt Ryan, que fez a transição para uma função com CBS Sports mas não se aposentou do futebol, também foi mencionado.

A seguir na lista está Nick Foles, apresentando outra opção intrigante para os Raiders. Conhecido por suas performances de embreagem e Super Bowl heroísmo, Foles poderia potencialmente intervir e fornecer estabilidade no centro, se necessário.

Colin Kaepernick poderia substituir Garoppolo?

Raiders novato Aidan O’Connell e Carson Wentz são dois outros nomes mencionados, sugerindo que a organização pode considerar um quarterback mais jovem para liderar a equipe no futuro. Tanto O’Connell quanto Wentz trazem seus próprios conjuntos de habilidades únicos, e os Raiders podem ver potencial em suas habilidades para guiar o ataque.

Outros nomes incluem Andy Dalton que provavelmente servirá como reserva presumida na Carolina, seguido por Teddy Bridgewater. Jacoby Brissettatualmente servindo como um backup para o Comandantesenquanto joe flacoum veterano experiente, também fez parte da lista.

Curiosamente, a lista inclui alguns concorrentes de longa data, como cam newton, Andrew Lucke Colin Kaepernick. Os Raiders demonstraram interesse em Kaepernick ao convidá-lo para um treino no ano passado, tornando-se a única equipe a fazê-lo desde que ele se tornou um agente livre em 2017.

Com estado de Garoppoloem questão devido a uma cirurgia no pé e modificações no contrato, os Raiders se encontram em uma encruzilhada. Se eles se separarem de seu atual quarterback, a decisão do seu substituto poderia moldar o futuro da equipe. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente o resultado, as probabilidades oferecem um vislumbre intrigante dos candidatos em potencial que disputam o papel de próximo sinalizador dos Raiders.