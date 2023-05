Quina 6138: Possibilidade de Prêmio de R$ 20 MILHÕES no Sorteio de Hoje (02/05).

Chegou o grande dia para milhares de apostadores de loteria do Brasil. Nesta terça-feira (2), a Caixa Econômica Federal realiza o concurso 6138 da Quina, que poderá pagar uma verdadeira fortuna no prêmio principal.

Após acumular nos 12 últimos concursos, a modalidade lotérica vai sortear R$ 20 milhões no concurso desta terça-feira (2). Aliás, quem não gostaria de receber essa fortuna na conta?

Muitos brasileiros podem trabalhar uma vida inteira, mas não conseguirão fazer esse dinheiro. Inclusive, boa parte da população está sofrendo com o aumento dos juros e da inflação, que corroem a renda e aumentam o endividamento e a inadimplência no país.

Para se livrar desses problemas financeiros que parecem não acabar, muitas pessoas sonham em ganhar na loteria. Todavia, vale destacar que é muito difícil acertar em qualquer modalidade lotérica, incluindo a Quina.

O prêmio de R$ 20 milhões, estimado para o concurso 6138, é apenas uma estimativa da Caixa. Isso quer dizer que o valor da premiação poderá ser maior ou menor que essa marca.

De todo modo, milhares de pessoas contaram os dias para a realização do concurso 6138 da Quina. Os interessados em fazer uma fezinha têm ainda algumas horas, pois o sorteio acontece às 20h desta terça-feira (2).

Jogue na Quina 6138 sem sair de casa

A Quina é uma das modalidades de loteria mais conhecidas do país. Em suma, os interessados em apostar no concurso 6138 podem se dirigir a alguma agência lotérica credenciada da Caixa para fazer seus jogos.

Entretanto, caso a pessoa prefira apostar sem sair de casa, só irá precisar baixar e acessar o aplicativo de loterias da Caixa. Os jogos podem ser feitos de maneira rápida e fácil, oferecendo muito mais comodidade aos usuários.

Os interessados em jogar na Quina através da internet devem ter mais de 18 anos de idade, conforme determina a Caixa Econômica. Ademais, é preciso fazer um cadastro no próprio aplicativo do banco.

Neste cadastro, a pessoa deverá preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito. Vale ressaltar que não é possível realizar um um único jogo simples da Quina pela internet.

Isso porque, o valor mínimo da aposta online é de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá jogar caso o valor total das suas apostas não somem, ao menos, R$ 30. Apesar dessa regra parecer bem ruim, o apostador poderá superá-la bem facilmente.

Para isso, basta que ele realize vários jogos simples da Quina e, então, alcance o valor mínimo determinado pela Caixa. Além disso, também é possível escolher um número maior de dezenas, em um único jogo, para alcançar o valor mínimo.

Há outra maneira de chegar aos R$ 30, mas isso envolve outras modalidades. Em síntese, o apostador que preferir diversificar seus jogos poderá fazer apostas em outras modalidades, como Mega-Sena e Lotofácil, por exemplo.



Aposta mínima custa R$ 2,50

Apostar na Quina é algo muito simples. O apostador deve escolher cinco números entre as 80 dezenas disponíveis no canhoto da loteria, de 1 a 80. As apostas feitas devem ter, no mínimo, cinco números, mas os jogadores podem escolher até 15 dezenas em uma única aposta.

A propósito, uma aposta simples, com cinco números, dá uma chance de acerto em mais de 24 milhões, um número bem pequeno, refletindo a dificuldade de acerto. Entretanto, um jogo com 15 dezenas escolhidas, dá uma chance de acerto em 6 mil, o que mostra o aumento das chances que uma pessoa terá de acertar na loteria.

Nesta semana, o grande destaque envolvendo as modalidades lotéricas do país foi o aumento nos preços das apostas. O reajuste já havia sido anunciado pela Caixa Econômica semanas atrás, e os novos valores passam a vigorar no país a partir desta semana.

A título de comparação, uma aposta simples da Quina custava R$ 2,00 na semana passada. Contudo, o valor subiu para R$ 2,50, mas não deverá pesar no bolso dos apostadores. Aliás, os preços dos demais jogos, com mais dezenas escolhidas, também subiram no país. Nesse caso, os avanços chegaram a marcas milionárias.

Confira o novo preço de cada aposta da Quina:

5 dezenas escolhidas: R$ 2,50;

6 dezenas escolhidas: R$ 15,00;

7 dezenas escolhidas: R$ 52,50;

8 dezenas escolhidas: R$ 140,00;

9 dezenas escolhidas: R$ 315,00;

10 dezenas escolhidas: R$ 630,00;

11 dezenas escolhidas: R$ 1.155,00;

12 dezenas escolhidas: R$ 1.980,00;

13 dezenas escolhidas: R$ 3.217,50;

14 dezenas escolhidas: R$ 5.005,00;

15 dezenas escolhidas: R$ 7.507,50.

Mesmo que uma aposta com mais dezenas dê bem mais chances de acerto ao apostador, o valor a ser pago também é bem mais elevado. Por isso, cada um deve avaliar as condições financeiras que possui e definir se o risco realmente vale a pena. Caso contrário, o melhor é investir o dinheiro em algo que não precise de sorte para dar certo.