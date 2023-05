QUINA 6147: Prêmio Acumulado de R$16 Milhões para Sexta-feira, 12 de Maio.

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso de ontem (11/05), com isso, o jogo desta sexta-feira (12/05), acumulou. O concurso 6147 da Quina oferece um prêmio estimado em R$16 milhões para quem acertar as cinco dezenas sorteadas. Confira o resultado, hoje, a partir das 20h aqui no Notícias Concursos.

Quina: como funciona e como jogar

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, oferecendo prêmios milionários a seus apostadores. Nesta matéria, você entenderá como funciona a Quina e como jogar nessa modalidade.

O que é a Quina?

A Quina é uma loteria da Caixa Econômica Federal, que realiza sorteios diários, de segunda a sábado, às 20h. O apostador escolhe de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis e ganha prêmios ao acertar de 2 a 5 números sorteados.

A arrecadação total da Quina é dividida em cinco partes: 43,35% são destinados aos prêmios, 19% para a Seguridade Social, 18,1% para despesas de custeio e manutenção dos serviços lotéricos, 7,76% para o Fundo Nacional da Cultura e 5% para o Comitê Olímpico Brasileiro.

Como jogar na Quina?

O apostador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante da Quina. O preço da aposta varia de acordo com a quantidade de números escolhidos, sendo o valor mínimo de R$ 2,50 para a aposta com 5 números e o valor máximo de R$ 6.006,00 para a aposta com 15 números.

O apostador também pode optar por fazer apostas múltiplas, escolhendo mais números e aumentando suas chances de acerto. É possível fazer apostas com até 20 números, ao custo de R$ 24.010,00.

Além disso, há a opção de apostar na Surpresinha, que é quando o sistema escolhe os números aleatoriamente. Também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos, através da Teimosinha.

Como são distribuídos os prêmios?

O prêmio principal da Quina é pago aos apostadores que acertarem os 5 números sorteados. Caso não haja acertadores na primeira faixa, o valor acumula para o próximo concurso.

Além disso, há prêmios para quem acerta 4, 3 ou 2 números dentre os sorteados. Os valores desses prêmios variam de acordo com a arrecadação do concurso.

Como receber o prêmio?



Os prêmios da Quina podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Para prêmios acima de R$ 1.332,78, é necessário ir a uma agência da Caixa para fazer o resgate.

Para retirar o prêmio, é preciso apresentar o bilhete premiado e um documento de identidade. Em caso de prêmios acima de R$ 10.000,00, também é necessário apresentar o comprovante de pagamento da aposta.

Curiosidades sobre a Quina

O maior prêmio já pago na história da Quina foi de R$ 143,1 milhões, em junho de 2019.

A chance de acertar os 5 números sorteados na Quina é de 1 em 24.040.016.

A Quina é a única loteria da Caixa que realiza sorteios diários.

O dinheiro arrecadado com as apostas na Quina é destinado a diversos programas sociais do governo federal.

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, oferecendo prêmios milionários a seus apostadores. Agora que você já sabe como funciona e como jogar nessa modalidade, pode tentar a sorte!