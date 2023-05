Quincy Promes é acusado de tráfico de cocaína na Holanda

Former Holanda internacional Promessas Quincy, 31 anos, está sendo julgado por tráfico de drogas em sua terra natal. O Spartak Moscou forward estava supostamente envolvido no contrabando de mais de 1.000 kg de cocaína.

As acusações referem-se a duas remessas, cada uma com mais de 600 kg, que foram interceptadas em um porto belga, que se acredita estar a caminho da Holanda. As supostas operações aconteceram em janeiro de 2020, enquanto jogava pelo Ajax.

Segundo o jornal local ‘Het Parool’, Promes é acusado de tráfico de drogas e envolvimento com o crime organizado. Uma audiência preliminar será realizada na segunda-feira.

Não é seu primeiro contato com a lei

Vale lembrar que não é a primeira vez que o Promes enfrenta denúncias graves. Em março, o Ministério Público holandês reabriu uma investigação sobre o jogador de futebol relacionada a uma suposta agressão grave a seu primo em uma festa de família em julho de 2020.

Promessa supostamente esfaqueou violentamente seu primo no joelho, deixando-o com ferimentos que significam que ele ainda tem problemas de mobilidade. O antigo jogador com 50 internacionalizações Holanda internacional foi originalmente acusado de tentativa de homicídio em 2021.

O jogador sempre negou essas acusações em público, mas acredita-se que a polícia tenha interceptado um telefonema no qual ele admite o esfaqueamento.