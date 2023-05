Quinnen Williams claramente não está feliz com a gestão dos Jets

Quinnen Williamso talentoso tackle defensivo do Jatos de Nova Yorkse distanciou da equipe.

Apesar de estar sob contrato para a próxima temporada, Williams fez uma mudança significativa em seu biografia do twitteragora se identificando como um “ataque defensivo para ……………

Esta alteração fala muito sobre sua insatisfação com o curso negociações de contrato. A situação é ainda mais exacerbada pelo retuíte de Williams, mostrando os detalhes lucrativos de outro tackle defensivo. Dexter Lawrencerecente extensão com o Gigantes de Nova York: impressionantes quatro anos, $ 90 milhões negócio, incluindo $ 60 milhões em dinheiro garantido.

Removendo o nome do time de uma biografia de mídia social tornou-se uma tática comum entre atletas descontentes que desejam enviar um mensagem clara de desrespeito de sua organização. Freqüentemente, esse ato prenuncia uma solicitação comercial iminente. Embora Williams não tenha exigido explicitamente uma troca, suas ações sugerem fortemente sua infelicidade com o estado atual das coisas.

A ausência de Quinnen Williams aumenta as especulações comerciais enquanto os Jets enfrentam pressão

Negociando uma extensão entre Williams e o Jatos deve, em teoria, ser um processo direto, especialmente considerando os contratos assinados por outros defensivos proeminentes nesta entressafra. Daron Payne do Comandantes de Washington, Jeffery Simmons do Titãs do Tennesseee Lawrence todos os acordos garantidos de quatro anos variando entre US$ 21,8 milhões e $ 23,5 milhões por ano, com montantes garantidos na ordem dos US$ 59 a US$ 60 milhões.

Além disso, Williams tem estado ausente do Jatos’ programa voluntário de entressafra. Esta decisão se alinha com sua promessa anterior em janeiro de abster-se de participar a menos que um novo contrato seja celebrado. A ausência do tackle defensivo também pode ser atribuída à paternidade pendente, pois ele aguarda ansiosamente o nascimento de seu filho com sua esposa.

À medida que os rumores comerciais começam a circular, resta saber como o Jatos de Nova York vai responder a Quinnen Williams‘ ações sutis, mas impactantes. Com vários acordos comparáveis ​​já estabelecidos para tackles defensivos na liga, os Jets precisarão resolver a situação imediatamente para manter seu relacionamento com seu talentoso jogador.