Rafa Nadal anuncia quando vai se aposentar: vou parar de jogar e ano que vem será meu último ano

Tele última vez Rafael Nadal apareceu antes da mídia foi em 18 de janeiro, minutos depois de perder na segunda rodada do Aberto da Austrália para o americano Mackenzie McDonald.

Um dia depois, ele confirmou uma lesão de grau dois no psoas ilíaco (o flexor do quadril mais forte) da perna esquerda. O relatório médico dizia que ele ficaria afastado dos gramados por seis a oito semanas. A lesão agora é indefinida.

“Não poderei estar em Roland Garros depois de muitos anos sem perder o evento. É uma decisão que meu corpo tomou por mim”, Nadal disse, demorando muito para anunciar que seus dias de jogador estavam chegando ao fim. “Preciso parar minha carreira esportiva e regenerar meu corpo.

“Minha ideia é me aposentar ano que vem e jogar e curtir os torneios mais importantes da minha carreira. Pode ser uma meta chegar à final da Copa Davis no final do ano.

“Não vou marcar uma data de retorno. Voltarei quando me sentir pronto para começar de novo.”