Rafa Nadal não competirá em Roland Garros

Rafael Nadal tentou de tudo, inclusive um duplo tratamento no quadril lesionado, mas não chegará a tempo de jogar em Roland Garros, algo que deve anunciar amanhã em coletiva de imprensa às 16h em sua Academia.

Ele já conquistou o torneio de tênis 14 vezes desde sua estreia em 2005, inclusive no ano passado, mas o Aberto da França ficará sem seu maior campeão, que teve uma estátua dedicada a ele na entrada principal em maio de 2021.

Será a primeira vez em 18 temporadas que o espanhol fica de fora do Grand Slam da França, embora tenha desistido do torneio em 2016, quando quebrou o pulso esquerdo.

Isso o impediu de jogar a terceira rodada contra o compatriota Marcel Granollers.

Nadal despencou no ranking da ATP

Já se passaram 119 dias desde Nadalúltima partida oficial do Aberto da Austrália, que terminou em derrota para Mackenzie McDonald.

Um dia depois foi confirmada uma ruptura de grau 2 no psoas ilíaco da perna esquerda, levando o tenista a perder um total de nove torneios no calendário: Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Godo, Madri, Roma e agora Roland Garros.

Isso lhe custou 2.370 pontos no ranking, o que o tirou do top 10 pela primeira vez desde abril de 2005.

Nadal fica com 445 pontos no ranking da ATP, o que o tira do ‘top 100’ mundial, mais especificamente além da 130ª posição. Essa situação não ocorria desde a semana de 24 de março de 2003.

O 22 vezes campeão do Grand Slam também não estará em solo parisiense para comemorar seu 37º aniversário.

Desde 2005, só não apagou as velinhas do aniversário na capital francesa em 2009, quando perdeu nas oitavas de final para Robin Soderlinge em 2016, quando desistiu antes do terceiro turno.

Assim, no início de Wimbledon, se finalmente estiver apto para jogar, precisará de um curinga para entrar no sorteio.

Embora esse não seja o problema porque ele não será baixo, assim como Roger Federer não faltaram curingas quando ele teve que desistir por causa de seu joelho.

A mais recente lesão do melhor esportista espanhol da história lança incertezas sobre seu futuro no esporte. Tudo dito e feito, é Nadal quem tem a última palavra.