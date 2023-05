Rahm é realista… mas continua otimista: ainda posso dar um susto nos líderes

Jon Rahm terminou o segundo dia do PGA Championship feliz, muito satisfeito com o seu desempenho, embora não tenha escondido que o seu resultado poderia ter sido excelente e só foi bom.

“O dia inteiro estive em torno de uma grande rodada”, Rahm disse. “Joguei muito bem golfe. Já nos primeiros quatro buracos dei umas tacadas. É uma pena, foi um dia em que joguei muito bem e dei-me muitas oportunidades. Dois abaixo de hoje sabe muito bem, mas poderia ter sido melhor.”

Rahm relembrou os putts perdidos, aqueles que costuma fazer ao longo do caminho.

“Se eu for exigente, o 1, o 3, o 6 que ficou pendurado no buraco, o 8, 10, 12, 17 e 18”, disse ele. “Não ia fazer todos, mas um par teria mudado a dinâmica do dia. Na primeira rodada também não consegui mudar a dinâmica e isso faz a diferença entre estar como estou, em +4, ou contornando o par, porque se você está no par, ainda está no torneio.

jon também reconheceu: “Foi o bogey do dia 12 que me fez começar a dar tacadas de forma mais agressiva e fiz. No final tem que respeitar o percurso e assumir que os pars são bons.”

Por fim, deixou uma porta entreaberta para pelo menos fazer parte de um domingo agitado: “Se eu estiver a par no final do sábado posso dar um susto nos líderes. Se entrarem em -5 ou -6 e no Domingo e você faz uma volta de 66, é possível. Estou com nove e ainda, mas ainda falta muito golfe”.