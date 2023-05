Rahm lamenta que Europa não convoque Sergio Garcia, mas ainda pode ter parceiro espanhol

Jon Rahm retorna à ação esta semana no The Memorial Tournament, o evento criado e patrocinado por Jack Nicklaus em que grande parte dos lucros vai para um hospital infantil. É um torneio em que há dois jogadores que se destacaram nos últimos anos: um é o ‘Leão de Barrika’ e o outro Patrick Cantalay.

Rahmbo chega depois de ser quinquagésimo no Campeonato da PGA, o segundo maior da temporada. Um mau resultado para o espanhol, que não se sentiu à vontade com o seu swing em nenhum dia.

Jon já venceu o Memorial em 2020, e em 2021 ia direto para a vitória no Muirfield Village justamente quando foi anunciado que ele havia testado positivo para covid. Cantlaypor sua vez, fez o corte no percurso projetado por Nicklaus todas as seis vezes em que esteve lá, com duas vitórias (2019, 2021), uma terceira e uma quarta.

Scheffler, McIlroy, Hovland ou mesmo Fowler. Existem muitos candidatos à vitória, com Rahm em posição de retornar ao número um do mundo se vencer ou terminar em segundo lugar.

“O Memorial é uma das semanas pelas quais sempre espero”, disse Rahm em entrevista coletiva.

“Ganhar este torneio e o aperto de mão com Jack [Nicklaus] no dia 18 é muito especial e são esses pequenos detalhes que tornam um torneio especial.”

Curiosamente quando Rahm vencido em 2020, ele foi forçado a manter distância do vencedor de 18 majors porque estávamos em meio a uma pandemia.

A imprensa americana também questionou Jon sobre a ausência de Sergio Garcia na próxima Taça Ryder. Há alguns dias, o nativo de Borriol revelou que havia falado com o capitão europeu Luke Donald e foi informado de que “praticamente não tinha chance”.

“Vou sentir falta dele. Formamos uma equipe muito boa em Whistling Straights”, disse Rahm.

“Vou fazer mais uma alusão à história. O facto de haver uma dupla espanhola na Ryder Cup para mim faz parte das raízes desta competição.

“Olhar para o que Seve e Olazabal poderia fazer juntos, certo? Então me entristece um pouco que a política tenha atrapalhado um evento tão bonito.”

O golfista basco questionou ainda mais a postura que o mundo do golfe está a assumir face aos jogadores que optam por disputar as polémicas provas do LIV.

“São os melhores europeus contra os melhores americanos, ponto final. E aconteça o que acontecer, quem está jogando no LIV e quem não está jogando no LIV, na minha opinião, isso não importa”, disse Rahm.

“Deve ser quem for mais adequado para representar a seleção europeia. E acho difícil acreditar que o melhor jogador que a Europa já teve, o jogador de maior sucesso que a Europa já teve no Taça Rydernão está apto para estar na equipe.

“É uma pena. Vou sentir falta dele.” RahmA resposta de não parou por aí, e ele não desiste de um parceiro espanhol.

“Mas, tendo dito isso, estou esperançoso porque há alguns espanhóis jogando muito bem agora, então espero que eles possam se juntar a mim no time”, disse Rahm.