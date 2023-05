Rainha Camilla responsável por afastar o príncipe Harry do rei Charles III, diz especialista

Príncipe Harry e Rei Carlos III já não estão nas melhores condições há algum tempo, desde que decidiu deixar o Família real e mora na Califórnia com sua esposa. Embora o príncipe tenha frequentado a casa de seu pai coroação, nenhum relato de um encontro entre eles jamais ocorreu. Isso porque o Duque de Sussex imediatamente voltou para a América para estar com seu filho Archie em seu aniversário. Mas essa separação entre pai e filho começou anos atrás e, segundo o especialista da Royal, Christopher Andersen, Camilla é a culpada por isso. Falando na Fox News recentemente, Andersen lança a ideia de que a rainha Camilla sempre esteve no caminho do relacionamento do príncipe Harry e do rei Charles III.

Rainha apoia plano de chamar esposa de filho de ‘rainha Camilla’

A rainha Camilla sempre lembra o rei das memórias de ‘Spare’

A principal razão pela qual Andersen acredita que Camilla é a culpada por isso é devido a como o príncipe Harry a pintou como a vilã de ‘Spare’. No livro e em outras entrevistas, o príncipe Harry fala sobre o acordo que Camilla fez com os tabloides britânicos para trocar informações. Isso resultou no rei sempre escolhendo o lado de Camilla quando ele tenta fazer as pazes com o príncipe Harry. Isso significa que a rainha fez o rei escolher um lado porque se sentiu atacada pelo príncipe. A história se complica com o que Andersen disse na Fox News.

Andersen é o autor de ‘The King: The Life of King Charles III’. Ele disse o seguinte: “O rei odeia ser pego no meio, mas quando chega a hora, ele sempre escolherá Camilla. Acho que toda vez que o rei pensa em entregar um ramo de oliveira a Harry, Camilla garante que Charles seja lembrado de todos os coisas terríveis escritas sobre ela em ‘Spare’. As coisas parecem muito sombrias no que diz respeito ao relacionamento entre os Sussex e o resto da realeza. Charles parece estar cada vez mais à deriva na direção de apenas cortar esses laços, e isso vai tornam-se mais fáceis à medida que o tempo passa. Fora de vista.”