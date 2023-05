Rali do Celtics em Miami e Heat vencem para estender as finais da Conferência Leste

Jayson Tatum fez 34 pontos e 11 rebotes, Derrick White e Jaylen Brown cada um somou 16 pontos e o celtas de Boston evitou a eliminação nas finais da Conferência Leste fugindo no segundo tempo para vencer o calor de Miami 116-99 no jogo 4 na noite de terça-feira.

Grant Williams marcou 14, Al Horford adicionado 12 e Marcus Smart marcou 11 para o celtasque ainda perdia a série 3-1 – mas mandou de volta para Boston para um jogo 5 na quinta-feira.

Jimmy Butler marcou 29 para Miamique liderou por nove no segundo tempo antes de ser derrotado por 48 a 22 em um trecho de 14 minutos que virou o jogo – e talvez a série – completamente. Boston também teria o jogo 7 em seu andar, se pudesse continuar estendendo esta série.

Gabe Vincent marcou 17 para o Miami, caleb martin tinha 16 e Bam Adebayo adicionado 10. O Aquecer acertou 8 de 32 em 3 pontos, enquanto Boston fez 19 de 45 – uma enorme diferença de 33 pontos na pontuação além do arco.

O Celtics tem uma tábua de salvação

Nenhuma equipe em NBA a história já se recuperou com sucesso de um déficit de 3 a 0 em uma série melhor de sete; 150 tentaram, 150 falharam.

Mas o celtas deram a si mesmos esperança.

“Estávamos apenas tentando salvar nossa temporada”, tatum disse.

O Aquecer liderou por até nove pontos no primeiro quarto, manteve a liderança durante a maior parte do primeiro tempo e subiu nove pontos novamente quando Max Strus conectado em um ponteiro de 3 no início do terceiro quarto.

BostonA temporada de estava oficialmente no limite.

E o Celtics respondeu – de forma mais enfática.

Uma corrida de 18-0 levou Boston de nove para nove, uma grande reviravolta que levou apenas três minutos. O Celtics acertou 6 de 7 no chão durante a corrida, 4 de 4 na faixa de 3 pontos, Tatum teve nove dos 18 pontos e assim o atual campeão do Leste – que venceu três jogos do playoff em Miamia casa do ‘s nos playoffs do ano passado – estavam rolando novamente.

O Miami chegou a quatro no final do terceiro, apenas para ver outro surto rápido do Celtics – desta vez, sete pontos sem resposta em 40 segundos. A vantagem do Boston foi de 88-79 indo para o quarto, depois de vencer o terceiro quarto por 38-23, com 21 desses pontos vindo de 3 pontos.

O Celtics manteve a liderança pelo resto do caminho.

Sugestões

celtas: tatuma segunda tacada de 3 pontos da noite foi a 220ª de sua carreira na pós-temporada, passando Paul Pierce para o máximo na história dos playoffs do Celtics. … BostonA última seqüência de quatro derrotas consecutivas do time foi em maio de 2021, no final da temporada regular de 2020-21. … tatumo jumper de com 9:22 restantes colocou Boston em sete, parou um Aquecer surto – e foi seu primeiro field goal no quarto período da série.

Aquecer: vicente saiu no início do quarto período depois de torcer o tornozelo esquerdo. … Miami estava apostando em sua primeira sequência de cinco vitórias consecutivas na temporada – não na pós-temporada, mas em toda a temporada. Sua mais longa sequência de vitórias na temporada regular foi de quatro jogos, em dezembro.

Atualização do herói

Aquecer guarda Tyler Herroque quebrou a mão direita no Jogo 1 da Rodada 1 em milwaukee, tirou o colete e está retomando os treinos. “Ele está iniciando o processo”, disse o técnico do Heat Erik Spoelstra disse. “Não há cronograma. Mas ele está sem a chave e é capaz de lidar com a bola e alguns chutes.”

relógio de celebridade

Entre as celebridades na multidão: PGA campeão Brooks Koepka (que também estava no Florida Panthers‘ vencer no jogo 3 da série final da Conferência Leste contra Carolina na noite de terça-feira), NBA Super-fã Jimmy Goldsteinantigo Ianques de Nova Iorque companheiros de equipe Derek Jeter e Alex Rodrigueze ator Jeremy Piven.