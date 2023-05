Rampage Jackson envergonhado pelo infame incidente de destruição da porta do TUF: ‘Aquela porta não merecia isso’

Quinton “Rampage” Jackson será conhecido por muitas coisas, mas o momento viral em que ele destruiu uma porta na 10ª temporada do The Ultimate Fighter está no topo da lista.

Jackson foi um dos treinadores da temporada, junto com o ex-campeão meio-pesado Rashad Evans. Depois de uma das lutas na casa que viu Matt Mitrione do Team Evans derrotar Scott Junk por decisão da maioria, Jackson perdeu e destruiu uma porta no ginásio do TUF – um momento que deixou Jackson constrangido.

“Aquela porta não merecia isso”, disse Jackson ao Seconds Out. “Eu estava tentando sair porque – não sei se vocês sabem disso sobre mim – eu não me nomeei Rampage. Muita gente acha que eu sou um lutador, e eu me chamei de Rampage para ser um lutador, esse é um apelido que me deram quando criança. Eu sou o cara mais legal do planeta, e isso porque… Eu sou tão legal porque tenho que ser legal porque tenho o pior temperamento de todos. Se eu perder a paciência, é tão embaraçoso, eu realmente odeio isso.

“Então eu estava tentando sair porque eles enganaram um dos meus lutadores. Eu não gostei do jeito que eles [were] tratando minha equipe, então eu estava tentando sair da academia. E assim que joguei aquela água, pensei: ‘Deixe-me sair da câmera, porque não sei o que vou fazer se perder a paciência, não sei o que vou fazer fazer ou o que vou dizer. Provavelmente vou machucar alguém’”.

Jackson indica que, se a porta inicialmente não atingiu outro objeto, pode não ter acabado na condição em que foi deixada.

“Eu tentei abrir a porta e havia um pequeno banco lá, e ele voltou, e eu apenas disse, ‘Foda-se essa porta’”, disse Jackson. “Esse é o momento de TV mais embaraçoso da minha vida. Quando eu perco a paciência e coisas assim, é embaraçoso. Por que eu tenho que fazer isso em uma porta? Eu dei uma cabeçada na porta. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ser assim?”