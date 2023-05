Randi Mahomes expressa publicamente seu apoio ao filho Jackson depois que ele foi acusado de assédio sexual

jackon mahomes continua a lutar contra o seu caso de assédio sexual que está ligada a um incidente em um bar local de Kansas City em fevereiro. Mahomes foi acusado de empurrando um garçom e beijando à força o proprietário de 40 anos do estabelecimento onde ocorreu o referido incidente.

Infelizmente para o irmão mais novo de Patrick Mahomes, um vídeo viral dos eventos ganhou bastante força nas redes sociais e ele foi conseqüentemente preso e levado para centro de detenção do condado de Johnson. No entanto, Jackson foi libertado depois de passar apenas algumas horas na prisão do condado após assinando uma caução de $ 100.000 que o proibiu de interagir com as vítimas e consumir qualquer tipo de drogas e álcool.

Não é nenhuma surpresa que Randi Mahomes teve alguns meses difíceis por causa dos acontecimentos em torno de seu filho mais novo. Apesar das acusações, Randi expressou seu apoio a Jackson em sua conta no Instagram, publicando uma mensagem comovente de ‘Feliz Aniversário’. “Feliz Aniversário, filho, eu te amo” escreveu Randi na plataforma de mídia social. A legenda foi acompanhada por uma montagem em vídeo dos dois compartilhando bons momentos juntos.

O post recebeu muita atenção, com seguidores desejando-lhe felicidades e oferecendo seu apoio. Muitos fãs também rebateram aqueles que deixaram comentários desagradáveis ​​sobre seu filho Jackson. “A audácia de alguns de vocês! Esta é uma mãe desejando feliz aniversário a seu filho!! Se você não pode ser positivo, não comente. É simples assim. Ser gentil e uma boa pessoa não é difícil. Todos vocês, guerreiros do teclado, precisam para conseguir uma vida real. Talvez encontrar Jesus”, disse um fã.