Randy Couture: Francis Ngannou assinando com o PFL deve fazer todo peso pesado considerar a agência livre: ‘Acho que você está louco se não o fizer’

Francis Ngannou abalou o esporte quando renunciou ao título dos pesos pesados ​​do UFC para poder testar a agência livre, e ele causou tremores mais uma vez depois de assinar um acordo inédito com o PFL.

O contrato, que o CEO da PFL, Peter Murray, chamou de o acordo “mais lucrativo” no MMA, não apenas permite a Ngannou a liberdade de lutar uma luta de boxe em seus próprios termos, mas também obtém participação acionária na empresa, um assento no conselho consultivo de atletas da PFL. e ele se torna o presidente da PFL África. Esses tipos de concessões eram considerações que o UFC provavelmente nunca daria a Ngannou, o que foi uma grande parte do motivo pelo qual ele tentou sair da promoção em primeiro lugar.

“Não era pelo dinheiro”, disse Randy Couture, membro do Hall da Fama do UFC e atual comentarista do PFL, ao MMA Fighting. “O dinheiro que o UFC estava jogando para ele era muito bom em grande escala do que está acontecendo em nosso esporte.

“Foi sobre essas outras coisas e o PFL ficou feliz em intensificar e fazer valer mais a pena o Francis, para dar voz a ele, para torná-lo parte do conselho consultivo do atleta, para torná-lo o presidente do PFL no continente onde cresceu. Acho que todos esses foram fatores enormes para o nosso esporte.

Couture sabe por experiência própria como é ir para a batalha com o UFC por causa de um contrato quando ele tentou montar uma luta sozinho contra o ex-campeão dos pesos pesados ​​do Pride, Fedor Emelianenko. O confronto nunca deu certo e Couture acabou encerrando sua carreira no UFC, mas nunca deixou de desejar que os lutadores pudessem eventualmente manter mais poder nas negociações com as promoções.

Enquanto Ngannou pode ser um unicórnio quando se trata da influência que possuía como campeão peso-pesado do UFC quando alcançou a agência livre, Couture vê isso como um sinal perfeito de que a mudança é possível em uma escala maior.

“É definitivamente um passo na direção certa”, disse Couture. “Tiro o chapéu para o PFL. Obviamente, gostei de trabalhar com eles nos últimos cinco anos neste novo formato no esporte de artes marciais mistas. Eu amo a meritocracia disso.

“O dinheiro que Francis está recebendo, Kayla [Harrison] e tantos outros que estão sendo muito, muito bem pagos e muito, muito bem cuidados e têm voz junto ao conselho consultivo do atleta e como são regulamentados. Em nenhum outro lugar do esporte você vê essas coisas. Essas são as coisas pelas quais Francis estava tentando lutar com o UFC. Eles não estavam dispostos a trabalhar com ele nisso.”

Quando se trata de dinheiro, Ngannou não apenas garantiu um grande contracheque como parte de seu acordo com o PFL, mas também fez o mesmo por qualquer oponente em potencial.

Como Ngannou revelou pela primeira vez ao anunciar a assinatura, ele afirmou que o PFL concordou em pagar a seus oponentes um mínimo de $ 2 milhões em dia de pagamento, o que provavelmente é mais dinheiro garantido do que quase todos os outros pesos pesados ​​estão ganhando no esporte, independentemente da promoção.

Acrescente a isso, Ngannou não deve estrear no PFL até meados de 2024, o que pode dar a muitos pesos pesados ​​​​de alto perfil tempo para testar a agência livre para buscar essa luta com dinheiro que mudará sua vida.

“Acho que definitivamente vai chamar a atenção de muitos caras da divisão”, disse Couture. “Certamente, se eles estão olhando para a agência gratuita em um futuro muito próximo [they have to consider it].

“Assim como aqueles cheques de um milhão de dólares fizeram na primeira temporada no [PFL] finais, seis novos milionários saindo da arena naquela noite e alguns deles lutaram por muito tempo e nunca conseguiram tanto dinheiro. Alguns provavelmente lutariam por toda a carreira e nunca veriam tanto dinheiro.”

Claro, Couture ainda defende que os pesos pesados ​​​​atualmente no elenco do PFL sejam considerados como o primeiro oponente de Ngannou também.

Mas Couture sabe que a oportunidade que Ngannou apresentou deve fazer com que muitos pesos pesados ​​pensem no futuro, especialmente se a agência livre estiver ao alcance da trocação.

“Eu acho que você está louco se não [consider it]”, disse Couture. “Eu penso [the guaranteed money] definitivamente fala muito e, no final das contas, trata-se de cuidar dos lutadores.

“Fazer essas outras coisas pelas quais Francis lutou e defendeu, isso ilumina algumas das coisas depreciativas em nosso esporte que precisam ser consertadas, e estamos indo nessa direção, esperançosamente.”