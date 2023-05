Rankings Show: AK vs. The World, além do futuro de Cejudo, 3 lutas finais mais interessantes para Jon Jones

O caos reina no último episódio do MMA Fighting Rankings Show, enquanto a equipe amarra algumas pontas soltas para o UFC 288.

Os co-apresentadores Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee se juntaram a seus bons amigos Jed Meshew e Damon Martin para debater onde Henry Cejudo cai na divisão peso-galo após sua derrota por decisão dividida (cerca de 5:36), se Cejudo x Merab Dvalishvilli é o próximo movimento (por volta de 25:33), dá sentido ao desrespeito obsceno de AK por Aljamain Sterling nas classificações libra por libra (por volta de 29:43), além da ascensão de Belal Muhammad ao top 5 dos meio-médios (por volta de 42:15 ). Em seguida, a turma veste seu melhor cosplay de Sean Shelby para classificar os 3 oponentes mais interessantes para uma luta de aposentadoria de Jon Jones (cerca de 53:25).

